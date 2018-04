A Valdagno la seconda biblioteca dei semi d’Italia

Valdagno – Non solo libri nella biblioteca civica di Valdagno, in Viale Regina Margherita. Villa Valle ospita infatti anche uno scaffale che ospita una biblioteca di semi, che si configura come uno spazio culturale di saperi, tradizioni e storie diverse, raccontate da ogni seme e tramandate da chi li prenderà in prestito per generare nuova vita.

Gli utenti potranno prendere in prestito i semi, portarli a casa e metterli a dimora. Dopo essersi presi cura delle piantine che cresceranno, al momento della maturazione, riporteranno in biblioteca una parte della nuova semenza, così da “restituire” il prestito.

Quella di Valdagno è la seconda iniziativa di questo genere in Italia. A fare da apripista è stata l’esperienza della biblioteca civica di Parco Gallo a Brescia. A Villa Valle i semi si trovano tra gli scaffali, in mezzo ai libri, contenuti in bustine. Un catalogo contiene le informazioni del prestito e dello sviluppo delle nuove piantine, oltre alle schede dei partecipanti, che raccolgono le informazioni su ogni varietà. Una bibliografia contiene i suggerimenti di lettura: libri consigliati che naturalmente si possono prendere in prestito proprio in biblioteca.

In programma anche un ciclo di incontri a tema all’interno della biblioteca. Il primo, con focus su come salvare i semi e sulla biodiversità, si è tenuto proprio oggi. Il 12 aprile, alle 17, Michele Franceschi racconterà l’evoluzione delle coltivazioni negli orti. Sabato 14, alle 10.30 ci sarà la vera e propria inaugurazione del prestito, con laboratori in cui si potrà apprendere quando, dove e come seminare e raccogliere i semi. Per finire, domenica 22, alle 15.30, al Parco La Favorita, il gruppo “La biblioteca dei semi”, in collaborazione con l’associazione “Le guide” e la cooperativa “Il Cerchio”, accompagnerà alla scoperta del risveglio delle api e dei fiori, per creare bombe di semi da lanciare nelle prime aree verdi amiche dei fiori, delle farfalle e delle api.

“L’esperienza della biblioteca dei semi – ha commentato l’assessore alle politiche ambientali, Michele Vencato – si inserisce nell’impegno dell’amministrazione a promuovere sempre più una solida cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente. Solo poche settimane fa abbiamo riproposto la Festa degli Alberi, effettuando anche alcune nuove piantumazioni in città, ma il nostro lavoro non si esaurisce qui e ci vede impegnati anche sul fronte dei rifiuti e della salvaguardia della risorsa acqua”.