Bassano, Luca Mercalli parla del clima che verrà

Bassano del Grappa – Proseguono, a Bassano, nell’ambito del progetto Green to Go, gli eventi programmati all’interno di Green to School. Dopo la conferenza “Inquinamento e salute dei bambini” del mese scorso, a Cassola, l’attenzione si sposta ora sul tema dei cambiamenti climatici e sulle loro cause. A parlarne, lunedì 16 aprile, è stato chiamato uno degli esperti e divulgatori più noti in Italia, ovvero Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società meteorologica italiana, oltre che personaggio televisivo con moltissimi articoli, libri e recensioni all’attivo.

“Da molti anni – spiega l’assessore bassanese alle politiche dell’infanzia e dei giovani, Oscar Mazzocchin, – Luca Mercalli studia il fenomeno dei mutamenti climatici e cerca di sensibilizzate i cittadini sulla necessità di intraprendere un cambio di rotta drastico e immediato, partendo dalla mobilità. La sfida degli amministratori e di tutti i portatori di interesse sarà quello di renderla più sostenibile”.

Luca Mercalli terrà in città tre incontri, tutti dedicati al tema “Il clima che verrà”. Alle 10 sarà alla Sala da Ponte, dove incontrerà gli studenti delle scuole superiori; alle 15.30 incontrerà poi gli amministratori e i rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni e dei consigli di quartiere, in Sala Chilesotti, presso il Museo Civico. Infine, alle 20.30, sempre alla Sala da Ponte, incontrerà la cittadinanza.

“Vista l’importanza dell’evento – raccomanda Mazzocchin – contiamo su una massiccia partecipazione, convinti che gli incontri serviranno per sensibilizzare i cittadini e gli studenti sulla necessità di assumere stili di vita più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Ma soprattutto, contiamo di proporre un importante momento di formazione e confronto tra gli amministratori del territorio”.