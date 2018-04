Basket, il Famila Schio batte Napoli e si porta sull’1-0

Schio – Ottima prova del Famila Wuber Schio, questa sera, in gara 1 di semifinale Playoff Sorbino. Al PalaRomare le scledensi hanno superato senza difficoltà, imponendosi per 72-57, le campane della Saces Mapei Givova Dike Napoli, al termine di una gara che non è mai davvero stata in discussione. L’appuntamento con gara 2 è per domenica 22, alle 18, sempre al palasport di viale dell’Industria.

Dalla palla a due delle 20.30 al primo canestro, di Gemelos, passano appena 8 secondi, ma è fulminea pure la replica, di Anderson, 2-2. La numero 23 di Napoli, protagonista del primo quarto, va ancora a bersaglio e al terzo minuto le partenopee doppiano le scledensi 4-8. Per i successivi tre giri di lancette, però, l’inerzia della gara muta e le ragazze di coach Vincent griffano un break di 10-2 che vale il 16-10. Gemelos e Gonzalez, trovano buone soluzioni da opporre alla zona delle padrone di casa, le quali alla prima sirena vedono praticamente annullato il loro vantaggio, 17-16.

E’ un Famila da stropicciarsi gli occhi quello che scende sul parquet nel secondo parziale: è devastante in attacco, con Macchi, Gatti e Masciadri che bucano per ben quattro volte la retina dalla lunga distanza (29-16), e in difesa non concede nulla alle avversarie. Il primo canestro ospite arriva solo al quinto, 29-18. la Dike arriva al tiro con fatica, mentre Schio fila che è un piacere e vola a +17, 38-21. Come nel periodo precedente, anche nelle ultime fasi di questo quarto le arancioni subiscono il ritorno in partita delle partenopee: Gemelos, Cinili e Pastore bucano la difesa scledense e al ventesimo il loro ritardo è sceso a 13 lunghezze, 43-30, pur rimanendo comunque corposo.

Ritmi soft nella ripresa per entrambi i quintetti: il tabellone si muove a stento, ma in ogni caso sono le arancioni a tenere ben stretto il pallino del gioco. A metà frazione, sul 51-32, coach Molino chiama a rapporto le sue ragazze, ma al ritorno sul parquet dopo il time out, le cose non cambiano: il Famila amministra il suo vantaggio, tanto che va all’ultimo mini riposo ancora in vantaggio di 19 punti, 57-38.

L’ultimo atto di questa gara 1 non regala particolari emozioni: le arancioni dosano le energie e sebbene non allarghino la forbice, tengono salde le redini del gioco, rimanendo sempre aventi di una ventina di punti (62-42, 70-50). Solo nel finale le scledensi commettono qualche errore di troppo (un paio di palle perse e diversi rimbalzi offensivi concessi alle napoletane), che fa avvicinare la Dike, 72-57, ma .

Schio: Yacoubou 10, Gatti 8, Miyem 13, Tagliamento 2, Anderson 18, Masciadri 3, Zandalasini 5, Ngo Ndjock 2, Dotto 6, Macchi 5

Napoli: Di Battista ne, Gonzalez 2, Cinili 5, Pastore 15, Carta 5, Diene 4, Harmon 8, Dacic 4, Gemelos 14, De Cassan

Ilaria Martini