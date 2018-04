Schio – Nessuna sorpresa, in gara 1 di quarti di finale Playoff, per il Famila Wuber Schio, che questa sera, al ParaRomare ha compiuto mezzo passo verso le semifinali scudetto. Nel match delle 20.30 le arancioni hanno infatti superato le biancoverdi della Pallacanestro femminile Broni 93, con il risultato di 73-53. Un margine importante, costruito soprattutto nella ripresa, quando le scledensi, un po’ imprecise e disattente nella prima fase, hanno cambiato volto. L’appuntamento, con gara 2 di questa serie, è per domenica 8, alle 18, al PalaBrera di via Galileo Galilei a Broni, in provincia di Pavia.

Difettano in precisione i due quintetti schierati in avvio di contesa. Infatti è Van Grinsven, dalla lunetta, ad aprire le ostilità, 0-2. Poco dopo Yacoubou impatta, ma al secondo tentativo, 2-2. Due bei recuperi, di Anderson e Dotto, conclusi con altrettanti canestri e due appoggi al tabellone della lunga francese di Schio valgono il 10-4 del sesto minuto. Il Famila, ora sembra aver ingranato, ma anche Broni entra in partita e riporta il confronto sui binari dell’equilibrio, 12-11. Schio torna alla carica e prova di nuovo la fuga, costruendo un tesoretto di 8 punti, 19-11, che sulla sirena Van Grinsven fa scendere a 6, 19-13.

A fatica, nel secondo periodo, le arancioni raggiungono la doppia cifra di vantaggio, 23-13, anche se, come già accaduto nei primi dieci minuti, l’incapacità di scavare un solco profondo dà coraggio alle avversarie, che giocano senza paura e, pur con percentuali di tiro davvero basse (27% dal campo), recuperano terreno, 23-19. Solo nei minuti finali le ragazze di coach Vincent costruiscono un break di 9-2 che, dal 27-24, permette loro di andare negli spogliatoi sul 36-26.

Il 6-0 confezionato in apertura di terza frazione dalle scledensi, 42-26, forza il time out di coach Roberto Sacchi. Ma lo Schio che calca il parquet nella ripresa è più tonico e concentrato rispetto a quello visto in campo nella prima parte della gara: nonostante i correttivi suggeriti dal loro tecnico, le pavesi non riescono a fermare la cavalcata delle padrone di casa, 51-29. Un divario che alla terza resta praticamente invariato, 59-39.

Nell’ultimo quarto la musica non cambia: Broni tenta di ricucire, ma deve fare i conti con una giornata davvero “no” al tiro e non riesce ad andare oltre il -16, 61-45. Il Famila, invece, amministra il suo vantaggio, senza forzare troppo e alla fine della partita il tabellone recita ancora un +20, 73-53.

Schio: Yacoubou 18, Gatti 2, Miyem 10, Tagliamento 3, Anderson 10, Masciadri 3, Zandalasini 10, Ngo Ndjock 5, Dotto 6, Macchi 6

Broni: Moroni 5, Pavia 5, Bonasia, Wojta ne, Ravelli 8, Castello 5, Premasunac 9, Van Grinsven 18, Fusari 3, Gatti ne

Ilaria Martini