Alonte – Ancora un incidente stradale oggi, mercoledì 4 aprile, lungo le strade della provincia di Vicenza. Dopo il terribile schianto di questa mattina, in città, che è costato la vita ad una donna di 59 anni, questo pomeriggio si è verificato un altro incidente, ad Alonte.

Il bilancio per fortuna non è altrettanto grave. In ogni caso due persone, padre e figlio, sono rimaste ferite e sono state accompagnate in ospedale.

Secondo la ricostruzione dei fatti si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma di strada di un’auto, una VolksWagen Golf, che è finita in un fossato, dopo che l’autista ha perso il controllo. Due, come detto, le persone: il conducente e il passeggero che si trovava assieme a lui.

L’incidente è avvenuto prima delle 15 lungo la provinciale San Feliciano. Sul posto sono intervenuti, da Lonigo, i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la vettura incidentata.

I due occupanti sono usciti da soli dall’automobile e poi sono stati medicati sul posto dal personale sanitario del Suem, prima del trasferimento all’ospedale.