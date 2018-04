Assemblea regionale degli scout a Vicenza

Vicenza – Domani, domenica 8 aprile il seminario di Vicenza ospiterà l’assemblea regionale di Agesci Veneto. Saranno presenti i delegati dei 226 gruppi scout della nostra regione, in rappresentanza degli oltre quattromila capi scout e dei 20mila ragazzi aderenti all’Associazione.

Il tema dell’assemblea è “Accogliere, cogliere, ricevere” e sarà sviluppato nel corso della mattinata attraverso le relazioni di tre ospiti che, a partire dalle ore 10, interverranno nei locali messi a disposizione dal seminario.

Il concetto di accoglienza sarà approfondito da Marina Scavini, presidente Api Donne Verona. L’approfondimento sul termine cogliere sarà invece a cura di Maria Rosa Pavanello, sindaco di Mirano (Venezia). L’educatore di strada Fabio Tesser chiuderà il ciclo di interventi con una riflessione sul tema ricevere.

L’assemblea regionale si svolge due volte l’anno e costituisce per i capi partecipanti un momento forte per rimotivare il sevizio a favore dei ragazzi, per maturare come educatori, per vivere la dimensione associativa attraverso le scelte condivise.