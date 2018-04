Asiago, ciclista travolto da un auto. Muore sul colpo

Asiago – Sono giorni drammatici nella nostra provincia sul fronte degli incidenti, quelli stradali in particolare ma, in generale, incidenti di ogni tipo. E purtroppo si fanno ricorrenti in modo particolarmente preoccupante gli incidenti che vedono coinvolti i ciclisti. Solo qualche giorno fa davamo notizia di un vicentino rimasto ucciso sulla strada di casa, travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta.

Oggi purtroppo dobbiamo ripeterci perché c’è un’altra vittima in questa triste contabilità. E’ anche in questo caso, un ciclista travolto da un’automobile sull’Altopiano di Asiago. E’ successo all’ora di pranzo, poco prima dell’una, sulla provinciale “Fratellanza” che collega Asiago a Bassano del Grappa.

Lo sfortunato ciclista è stato preso in pieno dalla vettura. Naturalmente non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente, che comunque non ha lasciato scampo alla vittima, un uomo di 67 anni che è morto sul colpo.

L’arrivo dei soccorsi infatti è stato rapido, ma ogni tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem 118 è stato vano. Sono intervenuti sul luopgo dell’incidente anche i carabinieri, per effettuare i rilievi del caso e ricostruire cosa sia effettivamente successo.