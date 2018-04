Non rispetta gli arresti domiciliari. Ora è in carcere

Vicenza – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 aprile, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio di sorveglianza di Verona, nei confronti di un uomo di 30 anni, Serghei Crismaru, residente a Vicenza, con precedenti di polizia.

Crismaru, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, nella tarda serata del primo aprile scorso era stato sorpreso dai carabinieri all’esterno della sua abitazione e quindi è stato indagato in stato di libertà per evasione. E’ stata così richiesta la revoca degli arresti domiciliari e la loro sostituzione con la custodia cautelare in carcere. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.