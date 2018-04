Arpav controlla l’aria a Torri di Quartesolo

Torri di Quartesolo – Inizia domani, giovedì 5 aprile, una campagna dell’agenzia regionale Arpav per la rilevazione degli inquinanti atmosferici presenti nel territorio comunale di Torri di Quartesolo. La campagna durerà in tutto ben sette settimane e sarà effettuata per mezzo di una centralina mobile posizionata in via Roma.

Si tratta della prima campagna per l’anno corrente e monitorerà parecchi parametri: ossidi di azoto (Nox, NO e NO2), anidride solforosa (SO2), monossido di carbonio (CO), ozono (O3), composti organici volatili, tra cui il benzene (Btex), polveri sottili (Pm10 e Pm2.5), idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) tra cui il Benzo(a)Pirene.

A conclusione della campagna di monitoraggio i tecnici di Arpav predisporranno una relazione con i dati rilevati e le conclusioni sulla situazione della qualità dell’aria nella zona presa in esame. Non appena disponibile, la relazione verrà poi pubblicata sul portale Arpav, nella sezione dedicata del Dipartimento provinciale di competenza.