Ancora pioggia. Allerta per rischio idrogeologico

Venezia – Continuano le condizioni meteo perturbate e la pioggia sul Veneto. In realtà avremo l’alternarsi di precipitazioni a schiarite, con cielo comunque spesso nuvoloso per i prossimi giorni. Inoltre, il bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale segnala il protrarsi anche per domani, venerdì 13, dello stato di allerta per rischio idrogeologico nei bacini montani e pedemontani del Piave, Brenta, Bacchiglione e Alpone.

In particolare, a seguito delle piogge consistenti nelle aree montane e collinari centro occidentali delle ultime 24 ore, la portata di fiumi e torrenti del bellunese, del vicentino e dell’alta Marca è in aumento e gli alti livelli idrometrici si protrarranno per l’intera giornata di domani. Per ora non sono comunque state segnalate particolari criticità. Per quanto riguarda le previsioni per oggi avremo cielo un po’ ovunque molto nuvoloso o coperto, salvo qualche parziale schiarita. Precipitazioni discontinue, più frequenti e consistenti sulle zone orientali, con probabili rovesci o locali temporali. Il limite delle nevicate, inizialmente intorno a 1600-1900 metri, è in abbassamento a 1300-1600 metri in serata.

Domani sarà all’insegna della variabilità con tendenza a miglioramento durante la giornata. Saranno sempre possibili addensamenti sulle zone prealpine e pedemontane. Previste foschie e nebbie in pianura e nelle valli nelle ore più fredde. Precipitazioni. Limite della neve intorno a 1300-1500 metri. Condizioni meteo migliori sono previste per sabato 14., con cielo poco o parzialmente nuvoloso ma sono probabili foschie o locali nebbie tra la notte ed il primo mattino sulla pianura. Precipitazioni assenti e temperature massime in aumento.

Domenica invece torneranno le nuvole ed il maltempo, con probabile pioggia, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime aumento e massime senza notevoli variazioni o in leggero aumento sulle zone montane. Anche Lunedì sarà una giornata all’insegna del maltempo con cielo molto nuvoloso o coperto e probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.