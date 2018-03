Wood Comfort, convegno di Confindustria a Vicenza

Vicenza – “Wood Comfort – Fabbricare Benessere”, è questo il titolo del convegno che si terrà a Vicenza, mercoledì 7 marzo, a partire dalle 17, a Palazzo Bonin Longare, in occasione della parte pubblica dell’assemblea annuale della Sezione legno e arredo di Confindustria Vicenza. Durante l’incontro, gratuito e aperto al pubblico, saranno presentati i significativi risultati della ricerca volta a misurare il comfort generato dall’uso di materiali naturali nella realizzazione di case, mobili, complementi d’arredo e oggetti di uso quotidiano.

In apertura dei lavori interverranno il presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi, e il presidente della Sezione legno arredo, Massimo Stella, che presenterà anche il nuovo consiglio della sezione, che sarà eletto nella stessa giornata nel corso della parte privata dell’assemblea riservata agli associati.

Alla tavola rotonda, moderata da Nicoletta Carbone, conduttrice di “Obiettivo Salute” su Radio24, prenderanno parte Emanuele Orsini, presidente di Federlegnoarredo, Maurizio Grandi, Specialista in Oncologia clinica, e Flavio Albanese, presidente di Asastudio, già direttore di Domus. La ricerca, che apre a interessanti scenari di business per il settore del legno arredo e non solo, sarà illustrata da Raffaele Cavalli e Michela Zanetti, del Dipartimento territorio e sistemi agro forestali dell’università di Padova, e da Viviana Deruto, presidente di “Progetto casa bio ecologica” e coordinatrice del gruppo di lavoro dell’Istituto di ricerca Scienze dell’abitare.