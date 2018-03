Whistleblowing e privacy, incontro a Confindustria

Vicenza – Con l’entrata in vigore del provvedimento che ha introdotto il cosiddetto “whistleblowing”, a tutela di chi segnala reati o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro, risulta necessario un aggiornamento per le imprese che adottano il Modello organizzativo 231. Confindustria Vicenza, in collaborazione con Niuko, organizza quindi un incontro volto a fornire una prima disamina della norma e delle modalità con cui i modelli possono essere efficacemente aggiornati. Titolo dell’incontro è “L’aggiornamento dei modelli organizzativi 231 tra whistleblowing e privacy” e si terrà martedì 20 marzo, a partire dalle 15, nella sede di Palazzo Bonin Longare, in Corso Palladio 13, a Vicenza.

In particolare la legge 197/17 prevede che le imprese dotate di Modello Organizzativo 231 debbano dare attuazione alle nuove misure integrando i modelli stessi, ad esempio prevedendo “un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante”. Dai primi commenti giuridici in materia risulta infatti che una mancata idoneità del Modello secondo le nuove disposizioni potrebbe comprometterne l’utilizzo quale strumento difensivo in un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa della società.

Dopo il saluto introduttivo di Giuseppe Trivisonno, responsabile dell’area legale e urbanistica di Confindustria Vicenza, per approfondire l’impatto sui Modelli 231 della legge 179/17 interverrà l’avvocato Giovanni Tretti, di Gta Studio, già componente commissione Linee Guida 231 di Confindustria. Sarà poiun altro avvocato, Susanna Greggio, di Data Protection Officer e consulente privacy di Gta Studio, ad affrontare i riflessi operativi nella gestione della riservatezza delle segnalazioni. Infine chiuderà gli interventi Marco Zanchin, responsabile area Hse di Niuko, illustrando i servizi a disposizione delle imprese.