Voto a Vicenza, M5S incontra Coalizione Civica

Vicenza – Incontro domani, lunedì 19 marzo, a Vicenza, tra il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle Francesco Di Bartolo e una delegazione Coalizione Civica. A richiedere l’incontro al candidato pentastellato è stata proprio Coalizione Civica, gruppo della sinistra vicentina che in questo periodo starebbe valutando se presentarsi alle elezioni con un proprio simbolo o se fare scelte diverse. Al centro dell’incontro di lunedì ci sarà uno scambio di valutazioni sui problemi e sul futuro della città di Vicenza, naturalmente in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il Movimento Cinque Stelle, in una nota a firma di Daniele Ferrarin, tiene a precisare che “l’incontro avrà carattere di cortesia e sarà inquadrato nei corretti e trasparenti rapporti politici che caratterizzano l’azione del Movimento Cinque Stelle”.

“Non sono in discussione – sottolinea il portavoce M5S – alleanze e apparentamenti che non fanno parte della nostra azione politica e del programma. Con l’occasione, il Movimento riconfermerà la sua disponibilità ad aprire alle forze vive della società civile presenti anche in Coalizione Civica e l’eventuale adesione di singoli componenti espressione della stessa che dovranno sottoscrivere gli impegni che comunemente sottoscrivono cittadini e attivisti che scelgono di porsi al servizio della città per i prossimi cinque anni”.

“Alcune regole sono fondamentali per la presenza nelle liste M5S – conclude Ferrarin -: non essere iscritti ad alcun partito, non aver già svolto due mandati elettorali, non aver subito condanne penali e riconoscersi nei valori della Costituzione Italiana. Il Movimento Cinque Stelle sarà presente alla prossima competizione elettorale con il solo proprio simbolo e così sarà anche nel caso in cui vada al turno di ballottaggio”.