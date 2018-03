Voto a Vicenza, Di Bartolo (M5S): “Partecipazione”

Riceviamo e pubblichiamo dal candidato sindaco di Vicenza, per il Movimento Cinque Stelle, Francesco Di Bartolo, lo scritto che segue, nel quale risponde al nostro lettore che in un intervento gli poneva alcune domande.

Vicenza – Tra i valori fondativi del M5S vi è quello della partecipazione. Mettere il cittadino al centro della vita amministrativa della città. Condividere con i cittadini le scelte di governo. Informazione e Trasparenza nel rapporto tra amministratori e uffici da una parte e i cittadini, sviluppare e potenziare l’interazione tra amministratori e cittadini. Creazione degli istituti di partecipazione in modo da dare ai cittadini la possibilità di influire sulle scelte dell’Amministrazione.

Per realizzare questo occorre riformare lo Statuto vigente. Presto noi del M5S presenteremo il progetto di riforma che, in caso di vittoria, sarà tra i primi atti che voteremo. Posso anticipare che nella riforma dello Statuto introdurremo strumenti di democrazia diretta quali la possibilità dei cittadini di rivolgere per iscritto istanze e petizioni su materie di competenza comunale; la possibilità di presentare da parte dei cittadini progetti di scelta partecipata; l’esercizio di iniziativa nelle proposte di delibere; inoltre, referendum abrogativo e referendum confermativo; la consultazione popolare su iniziativa del consiglio e/o della giunta; l’iniziativa popolare a voto popolare.

Insomma, il tutto ispirato a favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle delibere.

Francesco Di Bartolo – Candidato Sindaco M5S