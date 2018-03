Vicenza, via ai lavori per la Variante alla Sp 46

Vicenza – Si terrà nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, a Vicenza, domani, mercoledì 21 marzo, alle 12.30, la cerimonia di firma della consegna dei lavori della variante alla strada provinciale 46 del Pasubio. Si tratta di un opera molto attesa, una arteria chiesta da molto tempo per un alleggerimento traffico alla rotatoria dell’Albera e lungo la strada Pasubio.

A testimonianza dell’importanza dell’evento, con i sindaci di Vicenza Achille Variati e di Costabissara Maria Cristina Franco, nei cui territori si snoderà la nuova variante, saranno presenti l’amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Tecnicamente, domani avverrà la consegna all’impresa costruttrice dei lavori di completamento del primo stralcio, primo tronco della Tangenziale di Vicenza, opera progettata da Anas e finanziata da Regione Veneto e da società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova. Alla cerimonia di consegna si potrà accedere tramite invito diffuso da Anas.

“Esprimo la soddisfazione mia e della collega Franco, di Costabissara, – ha commentato il sindaco di Vicenza Achille Variati – per questo passaggio che darà il via alla realizzazione di un’opera così attesa dalle nostre comunità. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per il raggiungimento di questo obiettivo, tra i quali il consigliere comunale Fioravante Rossi, a cui ho delegato le attività connesse al completamento della tangenziale di Vicenza. Con la firma di mercoledì il cantiere potrà finalmente partire”.