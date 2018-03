Vicenza, Variati visita il cantiere della Variante

Vicenza – Come già riportato in un’altra pagina del giornale, questa mattina a Palazzo Trissino, si è tenuto un incontro che ha previsto la firma per la consegna dei lavori di completamento del primo stralcio, primo tronco della tangenziale di Vicenza, variante alla strada provinciale 46 del Pasubio.

Concluso questo momento, nel primo pomeriggio, il sindaco di Vicenza Achille Variati si è recato in cantiere a salutare il personale già all’opera. Gli operai sono infatti al lavoro per allestire l’attività di bonifica bellica: si tratta di un intervento preliminare alla realizzazione della nuova infrastruttura.

Il primo cittadino del capoluogo berico ha colto l’occasione della visita per ribadire di persona, alle maestranze, quanto già espresso in sala Stucchi, vale a dire l’invito “a lavorare con scrupolo e passione, a maggior ragione perché chiamati a realizzare un’opera che migliorerà la qualità della vita di una comunità che la attendeva da 30 anni”.

Al sopralluogo erano presenti anche il consigliere comunale delegato alle attività connesse al completamento della tangenziale di Vicenza, Fioravante Rossi, il direttore dei lavori, Davide Pistolato di Anas, il responsabile del procedimento di Anas, Anna Maria Nosari, il rappresentante del consorzio Integra, che si è aggiudicato l’appalto, Matteo Ferrarese, e i tecnici comunali che hanno seguito passo passo tutta la progettazione dell’opera.