Vicenza-Sudtirol – Diretta web – 0-1 (Finale)

Vicenza – Impegno casalingo in notturna per il Vicenza Calcio, che questa sera riceve allo stadio Menti la visita del Sud Tirol. La squadra ha assoluto bisogno di far punti, per raggiungere possibilmente presto la salvezza e sperare, anche grazie a questo, in un positivo esito dell’asta fallimentare, non ancora fissata ma ormai non lontana. Solo questo del resto potrà dare una risposta alle speranze dei tifosi che soffrono ormai da troppo tempo per i risultati scarsi sul campo, da un decennio ormai, per le gestioni societarie poco oculate, ed infine per il fallimento del club nei mesi scorsi.

Aggiornamento in tempo reale

___________________________

Le formazioni:

Vicenza: Valentini, Bianchi, Malomo, Crescenzi, Giraudo, Milesi, Romizi, Giorno, De Giorgio; Giacomelli, Comi. A disposizione: Fortunato, Costa, Magri, Alimi, Bangu, Tassi, Jakimoski, Giusti, Ferrari. Allenatore: Zanini

Sudtirol: Offredi, Erlic, Sgarbi, Vinetot, Tait, Smith, Berardocco, Fink, Broh; Costantino, Gyasi. A disposizione: D’Egidio, Baldan, Oneto, Roma, Cess, Boccalari, Bertoni, Gatto, Cia, Heatley, Candellone. Allenatore: Zanetti.

___________________________

Tutto pronto allo Stadio Menti per il match tra Vicenza e Sudtirol… Pubblico non certo delle grandi occasioni, ma tutto sommato ancora abbastanza numeroso. E’ anche una bella serata, fresca ma godibile…

Entrano in campo le squadre… Biancorossi, naturalmente, con la tradizionale divisa, Sudtirol invece in completa tenuta scura

E’ iniziata la partita…

5’ Niente da segnale nei primissimi minuti della partita, le due squadre sembrano prendersi le misure a vicenda

6’ Applausi per Bianchi dai tifosi biancorossi. Il difensore del Vicenza prende una palla a centrocampo e galoppa superando alcuni avversari fino al limite dell’area avversaria, finché viene fermato

7’ Tiro di Giorno… parato senza difficoltà dal portiere avversario

9’ Ancora Bianchi… Da posizione molto angolata, sulla destra, mette al centro, ma il suo traversone si trasforma in un tiro che il portiere altoatesino fa suo, ma non in modo così agevole…

11’ Prima puntata avanti anche per il Sudtirol, con un buon pallone filtrante per gli attaccanti, in area vicentina, ma nessuno lo raccoglie…

18’ Rischio per il Vicenza… Un tiro di Fink dalla distanza va alto sulla traversa, ma non di molto

28’ Ancora una galoppata di un giocatore del Vicenza… E’ De Giorgio che fa lo slalom tra diversi avversari percorrendo quasi la metà del campo. Alla finelo fermano…

30’ La partita è abbastanza brillante, i giocatori sono pimpanti e si affrontano a viso aperto, ma nessuno è ancora riuscito a creare una occasione da gol. Anche di tiri in porta se ne sono visti davvero pochi…

37’ Numero di Comi, che si esibisce in una rovesciata al centro dell’area avversaria, ma il pallone è facile preda dell’estremo difensore bolzanino. Qualche biancorosso protesta per un possibile fallo di mano di un difensore

42’ Questa ultima fase del primo tempo vede prevalere il Sudtirol, che sta costringendo il Vicenza nella propria metà campo, e spesso si fa anche pericoloso. Gli attaccanti però, al momenti di concludere, o non raggiungono il pallone o sono fermati dalla difesa biancorossa. La partita inoltre si sta un po’ innervosendo, si vedono molti falli ed anche qualche battibecco tra i giocatori in campo

Finisce il primo tempo… Per altro senza neanche un istante di recupero. E’ 0-0 dunque fino ad ora, con poche emozioni…

Secondo tempo

Squadre di nuovo in campo per la ripresa. Si riprende a giocare…

49’ Si ripropone lo stesso copione del primo tempo: gioco soprattutto a centrocampo, molti errori in avanti, e falli frequent, anche con qualche spintone…

50’ Prima emozione vera della partita, e la costruisce il Vicenza. E’ un colpo di testa di Comi, da distanza ravvicinata. Molto bravo Offredi a deviare in angolo

52’ Forse i biancorossi si stanno un po’ svegliando. Tiro dal limite di Giacomelli, va alto ma l’intenzione era buona…

54’ Risponde il Sudtirol con un tiro da lontano di Sgarbi, ma la mira è sbagliata

55’ Ammonito Fink, nel Sudtirol, per un fallo su Giorno

57’ Doppio cambio nel Sudtirol, entrano Cia al posto di Fink e Cess al posto di Smith

58’ Pericolo per la squadra biancorossa, è un tiro di Costantino secco e preciso, respinto da Valentini. Potrebbe essere pericolosa la ribattuta ma la difesa del Vicenza riesce ad allontanare

63’ Occasione per il Vicenza, purtroppo sprecata da Giacomelli, che riceve un pallone d’oro, da De Giorgio, tutto solo in piena aria avversaria, ma colpisce male e la palla è ancora una volta alta sulla traversa

71’ Doppio cambio anche nel Vicenza: escono Giorno e Milesi ed entrano Tassi e Alimi

73’ Terzo cambi per il Sudtirol: entra Bertoni al posto di Berardocco

75’ Nuovo cambio anche per il Vicenza, esce Comi ed entra Ferrari

78’ Cartellino giallo per Giacomelli… C’è molta stanchezza in campo, poca lucidità…

80’ Il Sudtirol sostituisce Costantino con Candellone e Gyazi con Heatley.

81’ Il Vicenza invece manda in campo Bangu al posto di Romizi

86’ GOL DEL SUDTIROL… A metterla dentro è Sgarbi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Di piatto destro, fa centro da due passi, lasciato certo un po’ troppo solo, a 4 minuti dalla fine. Beffa atroce!

90’ Ferrari si fa ammonire in piena area avversaria per aver simulato (almeno a parere dell’arbitro, ma è sembrato così) un fallo e chiesto il rigore…

Cinque minuti di recupero

90+4 Bella punizione battuta da De Giorgio, che cerca il go del pareggio da pozione molto angolata ma proprio per questo sorprende tutti. Offredi però è molto bravo e para mettendo in angolo.

E finisce la partita… Brutto scivolone del Vicenza che perde in casa una partita importante. Forse il tabù del Menti esiste davvero.