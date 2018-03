Vicenza, spazi e prospettive a Danza in Rete

Vicenza – Prosegue la programmazione di Danza in Rete Festival Vicenza e Schio, il nuovo festival promosso dalla fondazione Teatro Comunale di Vicenza e dal quella del Teatro Civico di Schio. Il prossimo appuntamento in cartellone, domani, giovedì 29 marzo, alle 18.30, è con il ballerino marocchino Radouan Mrziga, impegnato in una danza “spaziale”, geometrica, che andrà in scena sul pavimento del salone del piano nobile di Palazzo Chiericati.

Titolo della performance è “55”, di e con lo stesso Radouan Mrziga. Lo spettacolo costituisce la sua prima creazione, ed è anche la prima parte di una trilogia prodotta dal Moussem Nomadic Arts Center, in cui viene esaminato il rapporto tra danza e architettura, performance che vede l’uomo interprete di un atto di equilibrio tra mente, corpo e spirito.

“Nel suo assolo – si legge nella presentazione della serata – l’artista interprete, Mrziga gioca con la prospettiva e le aspettative dello spettatore. Si pone alcuni obiettivi spazio temporali, portandoli fuori, crea delle forme, ma si pone anche in una situazione sempre più complessa, come è complesso lo scambio di informazioni tra il performer e gli spettatori, che possono aiutare o confondere, a seconda della situazione. Nella performance la danza diventa così un linguaggio ibrido e personalissimo, fatto di sensualità e di sentimento”.

“55 sono i minuti di questo spettacolo architettonico durante i quali la narrazione si insinua tra le forme e i volumi che si aprono, nell’articolarsi dinamico del dialogo tra corpo e spazio. Affascinato dal gesto atavico dell’artigiano, in cui il movimento serve per produrre, Mriziga usa il suo corpo come strumento per creare movimento”.

Radouan Mriziga, è nato nel 1985, a Marrakesh, dove ha iniziato a praticare la danza. Studia e si perfeziona in seguito fra la Francia e la Tunisia, per diplomarsi al Parts di Bruxelles. Dal 2008 vive e lavora come danzatore e coreografo a Bruxelles. Ha lavorato come interprete con importanti artisti come Bart Meuleman, Anne Teresa de Keersmaeker, Claire Croize, Simon Tangy. Nel 2012 ha creato ed eseguito “111-1”, una creazione nata in collaborazione con altri tre danzatori. Dal 2014 è artista in residenza al Moussem, Nomadic Art Center, un luogo di incontro internazionale di artisti contemporanei collegati al mondo arabo. Biglietti per lo spettacolo anche online su www.festivaldanzainrete.it.