Vicenza, sede della Bertoliana chiusa per lavori

Vicenza – Alcuni giorni di chiusura per la sede della Biblioteca Bertoliana di Palazzo San Giacomo, in contra’ Riale 5, a Vicenza. Resterà chiusa al pubblico da martedì 3 a sabato 7 aprile per alcuni lavori di tinteggiatura dell’area del front office e della saletta dei cataloghi elettronici, resisi necessari dopo gli interventi di rinforzo strutturale del palazzo che sono iniziati nella primavera del 2017 e che proseguiranno fino a fine maggio. Per il ritiro dei libri prenotati gli utenti possono rivolgersi alla sede di Palazzo Costantini, in contra’ Riale 13, dalle 8.30 alle 18.30 (dal 3 al 6 aprile), e dalle 8.30 alle 12.30 (7 aprile).

“La sede di Palazzo San Giacomo – spiega a questo proposito la Bertoliana -, che ospita tre sale di lettura con 115 posti a sedere, è stata visitata nel 2016 da 43.531 utenti. La sede serve prevalentemente gli studenti universitari, gli storici locali e ricercatori sia italiani che stranieri. A San Giacomo infatti si conserva il patrimonio antico e storico della Bertoliana, costituito da un ricchissimo fondo locale, denominato Fondo Gonzati, che ha avuto origine nel 1876 dal legato di Vincenzo e Lodovico Gonzati e che da allora viene continuamente implementato con opere di autore ed argomento vicentino, da 3.565 manoscritti (in gran parte catalogati in Nuova biblioteca manoscritta), da 225 archivi (sia storici che contemporanei)”.

“Qui è stoccato anche il patrimonio fotografico della Bertoliana, costituito da oltre centomila immagini che documentano la storia economica, sociale, artistica della città e del territorio, dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento. Ci sono anche il così detto Stipo Fogazzaro, cioè la raccolta di tutte le edizioni delle opere di Antonio Fogazzaro e saggi critici, articoli, testimonianze varie sulla sua opera, e lo Stipo Zanella, che conserva libri e altri materiali relativi alla figura di Giacomo Zanella”.

“L’ultima grande donazione arrivata nei depositi di San Giacomo – si legge in conclusione – è la biblioteca di Rienzo Colla, figura singolare di editore cattolico fondatore de La Locusta, che dona nel 2009, anno della sua scomparsa, alla civica vicentina l’archivio della casa editrice, la raccolta delle edizioni La Locusta e la sua biblioteca personale ricca di oltre quattromila opere”.