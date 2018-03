Vicenza – “Sono carico e motivato. Non dobbiamo crearci alibi, ora conta solo il campo. I ragazzi lo sanno, mi hanno fornito delle risposte importanti, hanno avuto sin da subito un atteggiamento positivo ed una applicazione totale, anche durante la rifinitura”. Così Franco Lerda, tecnico del Vicenza, appena richiamato sulla panchina biancorossa con la speranza che ne risollevi le sorti e la tiri fuori dal pantano del terzultimo posto in classifica nel quale si trova.

Ed è con questo spirito che oggi, al Menti la squadra riceve il Santarcangelo, che naviga nelle stesse acque, cosa questo fa del match un autentico spareggio per la salvezza. Lerda non ha mancato di commentare le vicissitudini del Vicenza Calcio, società oggi dichiarata fallita ed in esercizio provvisorio, per una squadra ed una città che sperano che qualcuno acquisti il club all’asta, che si terrà a fine aprile.

Aggiornamento in tempo reale

Vicenza: Valentini, Malomo, Milesi, Crescenzi, Bianchi, Giorno, Tassi, De Giorgio, Jakimovski, Comi, Giacomelli. A disposizione: Fortunato, Costa, Alimi, Ferrari, Magri, Giraudo, Ferchichi, Bangu, Salifu, Giusti, Lucca. Allenatore: Lerda

Santarcangelo: Bastianoni, Obeng, Lesjak, Briganti, Sirignano, Toninelli, Di Santantonio, Dalla Bona, Capellini, Bussaglia, Piccioni. A disposizione: Moscatelli, Iglio, Maini, Bondioli, Moroni, Spoljaric, Soumahin, Dhamo, Tommasone, Maloku, Broli, Vegh. Allenatore: Zeman

Tutto pronto allo Stadio Menti per il fischio d’inizio di Vicenza-Santarcangelo, importante scontro diretto per la salvezza… Fanno ingresso in campo le squuade. Vicenza, naturalmente, nella tradizionale tenuta biancorossa, mentre la squadra ospite è in tenuta scura, blu con strisce gialle…

E’ iniziata la partita!

4’ Dopo un inizio un po’ lento, subito una emozione ed una occasione da gol per il Vicenza. Un lancio dalla sinistra di De Giorgio, ha trovato Comi in buona posizione in piena area avversaria, ma l’attaccante, contrastato da un difensore, va a terra. C’è subito chi chiede il rigore, ma l’arbitro dice no. Intanto però la palla arriva a Giorno che indirizza debolmente verso la porta, e anche Comi riesce, ancora a terra, a toccarla verso la rete, ma un difensore evita il gol sulla linea…

8’ Risponde il Santarcangelo, con Piccioni che riceve una palla invitante al limite dell’area… E’ quasi da solo, ma si attarda troppo e i difensori biancorossi fanno in tempo a rientrare e a chiudere gli spazi. Piccioni alla fine tira ma la palla va alta…

15’ Di nuovo pericoloso il Santarcangelo, con Dalla Bona che fa partire dai 25 metri un tiro forte, rasoterra, molto insidioso. Valentini para ma non trattiene, poi la dfifesa spazza via…

21’ Occasione per il Vicenza: capita a Bianchi, al quale giunge un pallone in piena area avversaria, per altro lasciato quasi da solo. Il pallone però è sporco, rimbalza male e Bianchi tocca con la mano. Immediato il fischio dell’arbitro…

23’ GOL DEL VICENZA! Lo segna Comi, che ribasìdisce in rete, al volo, di sinistro da centro area, un suggerimento perfetto di Giacomelli. Molto bravi tutti e due, specialmente il numero 10 biancorosso..

26’ Stiamo vedendo in campo un buon Vicenza, veloce, non prevedibile, una squadra che costruisce finalmente…

31’ Buona iniziativa di Giorno che non sta a pensarci su troppo e, ricevuto un pallone al limite dell’area tira subito a rete. La palla va alta, ma non di molto… E si conferma duqnue un Vicenza che crea occasioni da gol

34’ Ancora Vicenza pericoloso, con Comi che però non riesce a colpire di testa, ad un passo dalla rete, per l’anticipo del portiere

37’ Brivido per la difesa del Vicenza. E’ Piccioni a tirare da posizione molto angolata, ma la difesa biancorossa devia in angolo

40’ Sta salendo un certo nervosismo in campo, se vedono parecchi falli, tanti anche evitabili, ed alcune reazioni…

45’ Un minuto di recupero… Intanto un suggerimento di Giacomelli non raggiunge Giorno, i due non si sono capiti. Sta giocando molto bene, comunque, il capitano quest’oggi…

E finisce il primo tempo. Un buon Vicenza va all’intervallo in vantaggio per 1-0….

Secondo tempo

Squadre di nuovo in campo per la ripresa…

49’ GOL DEL SANTATRCANGELO… Lo segna Di Santantonio, con un secco iro da centro area, su suggerimento di Piccioni.

51’ Dopo la doccia fredda del pareggio dei romagnoli, il Vicenza cerca di riprendere in mano le redini della partita. Ci prova giorno, con un tiro al volo dal limite dell’area. La palla va alta

53’ Momento difficile per i biancorossi, che pasticciano un po’ sia in difesa che a centrocampo e in attacco… Sembra chh la squadra sia entrata in campo per la ripresa poco attenta, forse un po’ troppo rilassata

54’ Doppio cambio nel Vicenza: Giraudo al posto di Jakimovsky e Alimi al posto di Giorno. Intanto ci sono stati due ammoniti: Obeng nel Santarcangelo e De Giorgio nel Vicenza

61’ Vicenza propositivo in avanti. E’ Tassi a provarci, con un tiro da posizione angolata che viene deviato in angolo

66’ Cambio nel Santarcangelo: Dhamo al posto di Obeng

66’ E cambio anche nel Vicenza, con Ferrari che rileva Bianchi. Biancorossi dunque con tre attaccanti: Comi, Ferrari e Giacomelli

70’ Vicenza pungente. E’ De Giorgio, molto bravo a prendere un pallone a centrocampo e galoppare fino all’area avversaria. Il tiro però è alto…

72’ Cartellino rosso per Capellini, per un fallo su De Giorgio

73’ Pericoloso contropiede del Santarcangelo, ma l’azione sfuma sia per un errore degli attaccanti romagnoli che per la buona copertura dei biancorossi, subito rientrati

76’ Giacomelli e Comi si scambiano palla in area ed alla fine il tocco a rete di Comi è parato senza difficottà dal portiere del Santarcangelo

77’ E ci riprova di nuovo Comi, con un tiro da trenta metri. Bastianoni è attento e non si fa sorprendere

81’ GOL DEL SANTARCANGELO… E’ Piccioni a metterla dentro, dopo una fese confusa ed una mischia in area biancorossa

82’ Doppio cambio nel Vicenza, escono Giacomelli e Tassi lasciano il posto a Bangu e Giusti

84’ Questo secondo tempo sembra essere una Caporetto per i biancorossi, che lo hanno affrontato in modo diverso rispetto alla prima frazione di gioco. Sembra esserci confusione tra i giocatori in campo…

86’ Cambio nel Santarcangelo. Esce Piccioni ed entra Maini

89’ Doppio cambio nel Santarcangelo: Spoljaric e Moroni al posto di Buissaglia e Cappellini

90’ Cinque minuti di recupero

E’ finita. – Pesante e clamorosa sconfitta del Vicenza, quest’oggi, davanti al proprio pubblico, in una partita che era cominciata bene e che nel secondo tempo è stata “buttata via”. Biancorossi ora ultimi in classifica… Fischi dalla Curva sud