Vicenza, lo stadio si chiama ufficialmente “Romeo Menti”

Vicenza – E’ ufficiale, da oggi lo stadio di Vicenza potrà chiamarsi, a ragione, Romeo Menti. E’ infatti emerso che l’intitolazione dell’impianto comunale di via Schio all’ex calciatore biancorosso, morto con i suoi compagni del grande Torino nella tragedia aerea di Superga il 4 maggio 1949, non era mai stata ufficializzata.

Su proposta del sindaco del capoluogo berico, Achille Variati, e dell’assessore alla formazione, Umberto Nicolai, al termine di un’istruttoria compiuta dal vicesindaco Jacopo Bulgarini d’Elci, delegato alla toponomastica cittadina, l’amministrazione comunale ha dunque deciso di formalizzare quella che è da molti decenni una denominazione di fatto, per espressione popolare e per uso corrente.

“Con questa delibera – ha sottolineato Variati – non ci siamo limitati a regolarizzare l’intitolazione dello stadio a Romeo Menti, ma abbiamo voluto che rimanessero, in un atto ufficiale del Comune, anche alcune pennellate dedicate al rapporto tra il Vicenza Calcio, con i suoi successi sportivi e i suoi campioni, e l’amministrazione comunale, che costruì un impianto destinato ed essere conosciuto in tutta Italia per la particolare passione e affezione che il pubblico vicentino da sempre riserva al gioco del calcio”.

Il provvedimento ricorda che Romeo Menti, considerato una bandiera del calcio vicentino e parte di una famiglia che diede ben cinque giocatori al Vicenza Calcio, esordì sedicenne proprio nella partita d’inaugurazione del nuovo stadio, l’8 settembre del 1935. Per lui fu l’inizio di un’importante carriera che lo portò prima alla Fiorentina e poi al Torino, per il quale segnò l’ultimo gol prima del dramma di Superga.

“Una targa che verrà installata alle porte dello stadio – ha proseguito – ricorderà anche ai più giovani la figura di questo giocatore indissolubilmente legato a una struttura che è un vero pezzo di storia di questa città”.

Questa mattina la giunta ha approvato anche un’altra delibera, che riguarda la concessione, su richiesta del curatore fallimentare, della gestione dello stadio per i prossimi tre anni, alla società Vicenza Calcio, ora in esercizio provvisorio. L’uso dell’impianto fino alla conclusione della stagione sportiva 2021, verrebbe affidato in cambio di interventi di manutenzione straordinaria, per un valore di 120 mila euro, 40 mila euro l’anno. In caso di lavori di valore inferiore, la società pagherebbe al Comune la differenza. Il provvedimento sarà ora sottoposto al voto del consiglio comunale.

“La concessione triennale – ha commentato Nicolai – è un vantaggio importante per la società, che potrà vantare questo accordo in sede di asta, ma lo è anche per il Comune. Al netto del legame dei cittadini con la squadra e la sua storia, se lo stadio dovesse restare senza un gestore, per l’amministrazione diventerebbe un problema dal punto di vista della custodia e del rischio degrado”.