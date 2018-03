Vicenza e provincia in breve

Vicenza, circoscrizioni e ufficio partecipazione chiusi –

Dalle 10.30 alle 12.30 di venerdì 9 marzo tutte le segreterie delle circoscrizioni e l’ufficio partecipazione del Comune di Vicenza, che si trova in corso Palladio, saranno chiusi al pubblico per motivi organizzativi.

Arzignano, l’amministrazione incontra i cittadini

Questa sera la giunta comunale di Arzignano incontra i cittadini di Tezze per presentare la nuova schedatura degli edifici nel centro storico e le relative nuove opportunità per i proprietari. Verrà inoltre illustrato il nuovo progetto della piazza. L’appuntamento è per le 20 nella scuola elementare Cesare Verlato, in via Goffredo Mameli.

Schio, mostra fotografica per l’8 marzo

Mercoledì 7 (dalle 20.30 alle 23), giovedì 8 (14.30-17.30 e 20.30-23) e sabato 10 marzo (9-12 e 17.45-20.30), a Schio sarà visitabile la mostra fotografica “Volti, occhi, sguardi. Storie di donne che ce l’hanno fatta”, di Elisabetta Roncoroni, allestita a Palazzo Toaldi Capra, in via Pasubio. Si tratta di un evento a cura della cooperativa Samarcanda onlus, che rientra nel calendario di eventi proposti nella “Casa delle Donne” di Schio in occasione della Giornata internazionale della donna, dell’8 marzo. Il calendario completo degli eventi si può consultare cliccando qui.

Valdagno, quasi ultimato il “piano panchine”

Ammonta a 5.400 euro la somma stanziata dal Comune di Valdagno per il “Piano panchine”. In totale, nell’arco di sei mesi sono finite sotto i ferri (manutenzione o sostituzione) 101 sedute in tutto il fondo valle della città. Molte panchine sono già state sistemate, mentre per gli ultimi interventi si dovrà attendere che le condizioni meteo migliorino.