Vicenza e provincia in breve

Calcio, rinviata la partita tra Vicenza e Fermana –

A seguito della morte, ieri mattina, del capitano della Fiorentina, Davide Astori, la Lega calcio ha deciso il rinvio delle partite di calcio di serie A e B. Non si giocherà nemmeno la gara tra il Vicenza e la Fermana, in programma alle 20.45 di questa sera e per questo è stato revocato il divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio.

Montorso, stop alle infiltrazioni d’acqua in biblioteca

Conclusi i lavori contro le infiltrazioni nella biblioteca comunale di Montorso Vicentino. Grazie ad una spesa di 11.500 euro, si è provveduto a risanare il cornicione del tetto, tramite la posa di una guaina per eliminare le infiltrazioni, e a sistemare la canaletta perimetrale e della veletta esterna. “I lavori – ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Diego Zaffari – sono stati eseguiti senza interrompere il servizio della biblioteca e sono iniziati in concomitanza con le vacanze di carnevale, allo scopo di evitare il più possibile le interferenze con l’attività scolastica”.

Sovizzo, si inaugura la pista ciclopedonale del Retrone

È in programma sabato 10 marzo l’inaugurazione della nuova pista ciclopedonale del Retrone, che collega i Comuni di Sovizzo e di Creazzo. La cerimonia prevede il ritrovo, alle 10 all’inizio della pista, in via Roma a Sovizzo. Alle 10.30 ci sarà l’incontro dei cortei provenienti da Creazzo e da Sovizzo, con conseguente taglio del nastro al confine tra i due comuni. Alle 10.45, nella tensostruttura polisportivo comunale di Creazzo, verrà illustrata l’opera e, a seguire, ci sarà un rinfresco finale.

Il curriculum efficace, se ne parla a Vicenza

Martedì 13 marzo, dalle 9 alle 13, nella sala corsi al terzo piano di piazza san Biagio, a Vicenza, è in programma un corso gratuito per imparare a scrivere un curriculum efficace. L’evento, organizzato dal progetto Cercando il lavoro del Comune di Vicenza, è rivolto a persone disoccupate, inoccupate e a lavoratori in mobilità iscritti al progetto Cercando il lavoro e residenti nei 21 Comuni aderenti. Il corso, tenuto da Alessandro Marchese, funzionario ufficio relazioni sindacali e legislazione del lavoro in Confcommercio Vicenza, si occuperà dei contenuti di un curriculum vitae (forma verbale e grafica), delle informazioni indispensabili, delle competenze trasversali e della loro comunicazione, e riserverà spazio alle esercitazioni pratiche. Ci si può iscrivere al corso tramite questo link.