Vicenza – La prossima settimana, da mercoledì 7 a venerdì 9 marzo, i 282 alunni della scuola primaria Pertini, che si trova in via Einaudi 33, a Vicenza, seguiranno le lezioni in alcune classi nel vicino istituto secondario di primo grado Vincenzo Scamozzi, che si trova al civico 74 di via Einaudi.

Un trasferimento, questo, che si rende necessario per consentire l’esecuzione di un intervento urgente di sostituzione di alcune condotte dell’impianto idraulico interrato. Proprio oggi, venerdì 2 marzo, in prossimità di un corridoio al piano terra della scuola Pertini, a un metro e mezzo di profondità, è stata infatti localizzata una perdita importante di acqua calda.

A seguito di sopralluogo, i tecnici di Aim Amcps hanno rilevato la necessità di sostituire completamente l’impianto con tubazioni a vista. L’intervento, che consisterà in lavori di scavo, di messa in opera delle nuove tubazioni, di allaccio all’impianto esistente, di svuotamento e poi riempimento dell’impianto, richiederà, la chiusura del riscaldamento e, quindi, la conseguente inagibilità dell’edificio.

Essendo una sede di seggio elettorale per le elezioni politiche di domenica, la scuola Scamozzi, sarà chiusa lunedì 5 e martedì 6 marzo. In questi due giorni, quindi, gli alunni della primaria rimarranno a casa dalle lezioni. Da mercoledì 7 a venerdì 9, invece, le lezioni degli alunni della Pertini saranno organizzate, alla Scamozzi, con un doppio turno: sei delle quattordici classi frequenteranno le lezioni al mattino, mentre le altre otto al pomeriggio. Non sarà possibile effettuare il servizio mensa.

Per finire, la ditta Bagnara, che si occupa del trasporto scolastico della Linea 1, sta predisponendo i nuovi orari previsti da mercoledì a venerdì. Appena possibile verranno comunicati ai genitori.