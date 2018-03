Vicenza, insegue in auto la ex, la sperona e spara

Vicenza – Scena da Far West ieri sera, a Vicenza, poco prima delle 20, dove c’è stato un inseguimento tra due auto e tanto di spari partiti dalla vettura inseguitrice, anche se poi si è accertato che la pistola era a salve . E’ successo nella parte ovest della città, lungo il tragitto che da Corso San Felice raggiunge via Fermi e poi il viale del Sole, ed all’origine di tutto c’erano motivi passionali, di gelosia insomma. Protagonista invece è stato un giovane albanese, di 26 anni, che ha inseguito, a bordo di una Mini Cooper, la sua ex fidanzata, che viaggiava su una Mercedes con altri tre uomini.

E’ anche riuscito a speronare la Mercedes, e soprattutto ha sparato alcuni colpi di pistola. A quel punto gli inseguiti hanno avvertito il 113 e ben presto si è portata in zona la polizia di stato, con due pattuglie. Il giovane albanese sulla Mini Cooper, che era in auto con un altro, albanse anche lui, ha quindi deciso di desistere, allontanandosi a fari spenti e gettando anche via la pistola, rivelatasi poi, come dicevamo, a salve.

La ragazza contesa però ha subito detto alla polizia di aver riconosciuto l’autore della bravata, puntando il dito contro il suo ex fidanzato. Sono così partite le ricerche da parte degli uomini della questura, che hanno rapidamente trovato il 26 enne albanese, lo hanno denunciato per il suo atto ed hanno anche avviato le pratiche per la sua espulsione.