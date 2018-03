Vicenza – Torna, in Fiera di Vicenza, Abilmente, manifestazione nazionale dedicata alla manualità creativa ed articolata su tre appuntamenti nel 2018: Abilmente Primavera, dal 15 al 18 marzo, alla Fiera di Vicenza, Abilmente Autunno Roma, dal 27 al 30 settembre alla Fiera di Roma, e Abilmente Autunno, dal 18 al 21 ottobre, di nuovo alla Fiera di Vicenza. Abilmente Primavera, con 250 espositori in mostra e oltre mille workshop, sarà un’esperienza completa per tutti i creativi e curiosi che cercano ispirazione e nuove idee, e l’occasione perfetta di ritrovo delle community creative d’Italia (orario di apertura: dalle 09.30 alle 19).

Tra le novità di quest’anno, Abilmente Live Show, una nuova area eventi dedicata ai tutorial dal vivo. saranno molte comunque anche le dimostrazioni e i minicorsi di manualità creativa, per scoprire le ultime novità del settore. Inoltre, non ci sarà solo il fatto a mano tradizionale, ma anche riciclo, fotografia, cucina creativa e cosmesi fai da te. Protagonisti dell’area Abilmente Live Show saranno i più noti influencer del settore, ma non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.

Attesa anche per l’installazione Happy Hippy Crochet, di Daniela Cerri. Happy Hippy è una grande tenda in cui fermarsi, cimentarsi nella tecnica del crochet ma anche una soluzione per rivoluzionare gli spazi all’aperto o per creare un romantico angolo living con dettagli ricercati. Da qui Daniela Cerri lancerà una collezione di abiti, gioielli e accessori per il mare e le vacanze in stile gipsy a crochet, terrà dei corsi durante tutta la manifestazione e presenterà in anteprima Happy Hippy Crochet, il suo quinto Art-book ricco di schemi compositivi.

Tra le conferme, immancabili le “Isole della creatività”. Nella hall “Fabbrica dei sogni” (hall 7) ci sarà l’Isola della creatività “Eco Chic”, una grande area di ispirazione dedicata al Do It Yourself consapevole, per chi ha a cuore l’ambiente ma non sa rinunciare a moda e tendenze: blogger e creative animeranno lo spazio utilizzando diverse tecniche, con un approccio ecologico e sostenibile.

La hall 7 ospiterà anche la Mostra monografica dell’artista ungherese Jana Sterbova con le due collezioni “Red Collection” e “Bars Collection”, il Knit café curato dalle associate de “Sul Filo dell’Arte”, il gruppo di artiste del tricot e crochet tra i più attivi in Italia nello Urban kitting, la forma di street art che “colora” coi filati oggetti urbani e monumenti, in cui principianti ed esperte creative potranno fare pratica sulle diverse tecniche legate al concetto di rete, e tante aule corsi con focus, tra gli altri, su illustrazione e calligrafia. Ci sarà anche La Via delle Idee, l’area di Abilmente in cui artiste della manualità creativa presenteranno al pubblico le loro ultime novità. Uno spazio interattivo e di scambio dove incontrare e conoscere le “guru” del settore, seguire dimostrazioni e tutorial live, scoprire collezioni e manuali di settore freschi di stampa.

Nella hall “Ricordati di me” (hall 1) verrà allestita L’Isola della creatività “Flower e Garden Design” per esplorare le tecniche e portarsi a casa nuove idee per ripensare con creatività, gusto e colore gli spazi del vivere quotidiano. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.abilmente.org.