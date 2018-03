Vicenza, serata finale per il festival Maschera d’oro

Vicenza – Ancora poche ore di attesa per conoscere chi si aggiudicherà il 30esimo festival nazionale Maschera d’oro, organizzato dal Comitato Veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita). Domani, sabato 24, nel corso di un appuntamento al Teatro San Marco di Vicenza, con inizio alle 21, verranno infatti proclamati i vincitori. I finalisti, in lizza per il titolo sono le compagnie I Complici, di Bologna, il Nuovo teatro stabile Mascalucia, di Catania e La Trappola, di Vicenza.

Per tentare la conquista del trofeo, la compagnia emiliana ha portato sul palco “Il metodo Gronholm” di Jordi Galceràn, per la regia di Domenico Marchigiani; quella siciliana ha puntato invece su “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller, per la regia di Rita Re; mentre per quella veneta, diretta da Alberto Bozzo, la scelta è caduta sul goldoniano “Una delle ultime sere di Carnovale”.

Quanto agli altri premi in palio, sia individuali sia collettivi, il testa a testa fra le compagnie vede al primo posto, come numero di nomination, il Nuovo Teatro Stabile Mascalucia, con otto, seguita da La Trappola, con sette, e da I Complici con cinque. Assieme a loro, tre nominations per La Ringhiera di Vicenza (in gara con “La sensale di matrimoni” di Thornton Wilder, regia di Riccardo Perraro), due a testa per la Compagnia di Lizzana (“Tingeltangel” di Karl Valentin, regia di Paolo Manfrini) e Incontri di Napoli (“Ferdinando” di Annibale Ruccello, regia di Francesco Iurlaro) e una per La Cricca di Taranto (“Le ultime lune” di Furio Bordon, regia di Aldo L’Imperio).

La serata vedrà anche la premiazione degli studenti delle scuole superiori del Veneto che hanno partecipato al concorso di critica “La scuola e il teatro” e la consegna del premio “Renato Salvato” per l’impegno in favore del teatro. Nel corso dell’appuntamento ci sarà anche spazio per il divertimento, con “Note nella tempesta”, uno spettacolo di teatro comico-musicale proposto dalla Running Orchestra, composta da Valter Rado, comico e cabarettista, e dalla band di ottoni Mabò, celebre anche per la partecipazione a programmi come il “Maurizio Costanzo Show”, “Mezzogiorno in famiglia” e “Striscia la notizia”.

I biglietti per la serata sono in vendita a 10 euro (8.50 per i ridotti). Ingresso libero, invece, per gli abbonati al Festival. Per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito www.fitaveneto.org, la pagina Facebook della kermesse, oppure contattare il botteghino del Teatro San Marco (0444 921560) aperto domani dalle 19.