Vicenza e provincia in breve

Niente vetro o lattine per la partita Vicenza-Santarcangelo –

Per domani, sabato 31 marzo, in occasione della partita di calcio tra il Vicenza e il Santarcangelo, in programma alle 16.30 allo stadio Romeo Menti, il Comune di Vicenza, ha emanato una ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio, a partire dalle 13.30 e fino al termine dell’evento sportivo. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano, nonché i bar all’interno della stazione ferroviaria e nelle zone adiacenti. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.

Letture-concerto, oggi in biblioteca a Thiene

Quarto appuntamento, oggi pomeriggio, con i Venerdì musicali in biblioteca a Thiene. Dalle 18.30 alle 19, gli studenti del liceo classico Corradini e i giovani musicisti degli istituti e delle associazioni musicali cittadine, che rientrano nella rete Pro musica Thiene, propongono un appuntamento di Letture concerto, all’interno della rassegna Crescere in musica. L’evento si terrà nella sala incontri, al terzo piano, della biblioteca di Palazzo Cornaggia, in via Francesco Corradini.

Montecchio, a Pasqua si entra gratis al museo Zannato

Ingresso gratuito, per Pasqua, al museo Zannato di Montecchio Maggiore, aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Nel pomeriggio visite guidate al sito grazie ai volontari della Pro loco. Domenica primo aprile saranno inoltre aperti, dalle 15 alle 18.30, il Castello di Romeo e le Priare dei Castelli (con visite guidate), mentre il giorno di Pasquetta le Priare saranno aperte con orario continuato, dalle 10 alle 18.30. Aperto anche il Castello di Romeo per tutto il giorno.

A Pasquetta tour guidati a Villa Caldogno

Tour guidati alla scoperta di Villa Caldogno. È quanto propone, per lunedì 2 aprile, l’associazione Veneto Segreto. Il sito palladiano di proprietà del Comune di Caldogno, sarà visitabile dalle 10 alle 17.30 e i tour guidati dureranno un’ora e mezza. L’ingresso e la visita saranno gratuiti fino ai 18 anni, mentre il costo sarà di 12 euro per gli adulti. Ai bambini è dedicato un appuntamento speciale, nel turno delle 16, con una caccia al tesoro tra gli affreschi che impreziosiscono i nobili saloni.

Arzignano, mostra di Denis Volpiana in biblioteca

Da oggi, venerdì 30 marzo, e fino a sabato 28 aprile, la biblioteca Giulio Bedeschi di Arzignano, in vicolo Marconi, ospita la mostra personale di pittura di Denis Volpiana.

Sovizzo, alla scoperta delle Spurghe di Sant’Urbano

“Le Spurghe un territorio da scoprire” è il titolo di una conferenza proposta dall’assessorato alla cultura del Comune di Sovizzo, per conoscere le Spurghe di Sant’Urbano, uno dei tesori segreti del territorio. L’appuntamento è per mercoledì 4 aprile, alle 20.30, nella biblioteca civica di via IV novembre, a Sovizzo. Claudio Beschin accompagnerà i presenti alla scoperta del complesso di fenomeni geologici che l’area racchiude. Ricca, infatti la presenza di flora e fauna: volpi, tassi, ghiri, faine e varie specie di serpenti vivono e si nascondono tra gli anfratti rocciosi, i numerosi cunicoli, i dirupi scoscesi e le voragini doliniche circondate da una folta vegetazione che copre quasi completamente questo sito.