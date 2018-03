Vicenza e provincia in breve

A Vicenza torna “Fuori mercato” –

Da sabato 31 marzo fino a lunedì 2 aprile, dal mattino alla sera, in piazza delle Erbe, a Vicenza, si terrà “Fuori Mercato”, un mercatino vintage, dell’artigianato e del riciclo creativo con intrattenimenti vari. L’evento è a cura dell’associazione culturale Pandora, in accordo con l’associazione Botteghe di Piazza delle Erbe e in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per informazioni si può inviare una e-mail all’indirizzo associazioneculturalepandora@gmail.com.

Vicenza, visite agli alloggi in locazione a canone agevolato

Lunedì 9 aprile le giovani coppie interessate e partecipare al bando del Comune di Vicenza per l’assegnazione dei 16 alloggi in locazione a canone agevolato potranno visitare gli appartamenti di San Lazzaro. L’ingresso nella palazzina di viale San Lazzaro 79 sarà possibile dalle 12 alle 15. Il bando, pubblicato dal settore patrimonio, esproprio e servizi abitativi, prevede che si possa presentare la domanda fino al 20 aprile; i richiedenti italiani emigrati all’estero avranno invece tempo fino all’11 maggio. Per ulteriori e più complete informazioni si può visitare questa pagina.

Marostica, si inaugura la mostra “Arte fra le mura”

Si intitola “Arte fra le mura” in onore alla città che la ospita, la mostra allestita al Castello Inferiore di Marostica e visitabile da sabato 31 marzo, dopo l’inaugurazione delle 18. Promossa da OperaOttava con il patrocinio dell’amministrazione comunale e a cura di Michela Barausse, l’esposizione presenta una collettiva di artisti internazionali, nazionali e del luogo, per approfondire e far conoscere l’arte contemporanea con tutte le sue sfaccettature. La mostra rimarrà aperta, con ingresso libero, fino all’8 aprile, con orari 10-13 e 15-20.

Marostica, cambio data per il musical “Grease”

Il musical “Grease”, in programma in piazza degli Scacchi nell’ambito del Marostica Summer Festival, è stato spostato da sabato 21 luglio a venerdì 20 luglio, sempre alle 21.30. I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi. In ogni caso è possibile richiedere il rimborso tramite circuito di acquisto, oppure rivolgendosi direttamente al punto vendita. Per maggiori informazioni si può contattare Due Punti Eventi (che organizza la manifestazione) al numero 0445 360516.