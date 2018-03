Vicenza e provincia in breve

Controlli dei carabinieri nelle scuole di Schio –

Ancora un controllo dei carabinieri nelle scuole di Schio, con il fine di disincentivare le attività riconducibili all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In stretto raccordo con il dirigente scolastico, i militari hanno effettuati delle visite ispettive in alcune classi del liceo scientifico Nicolò Tron. Sono in corso accertamenti su un giovane che è stato segnalato dal cane Sir del Nucleo cinofili carabinieri di Torreglia, Padova, in quanto i suoi vestiti o il suo zaino risultava essere entrato in contatto, in qualche modo, con lo stupefacente. Nel cortile dell’istituto sono state trovate una busta di plastica ed un piccola scatola, ora vuote, ma che in precedenza avevano contenuto dello stupefacente.

Provini per il Grande Fratello al centro commerciale le Piramidi

Il Grande Fratello arriva a Vicenza. E’ quello televisivo però, Orwell non c’entra. Pur sorpresi che, dopo tanti anni, il pubblico italiano continui a seguire i così detti reality show, ci corre l’obbligo di segnalare che chi volesse partecipare all’edizione numero 15 del programma di Canale 5 può proporsi per le selezioni, che si terranno sabato 31 marzo, a partire dalle 15, al centro commerciale Le Piramidi di Torri di Quartesolo. Per partecipare al provino con i redattori del programma basta essere maggiorenni e presentarsi in orario sul luogo dell’evento.

Fidas Vicenza organizza la serata “Tempo… di donare”

“Tempo… di donare. Emergenze meteo e donazione di sangue” è il titolo di una serata che i giovani di Fidas Vicenza hanno organizzato, per venerdì 30 marzo, nel Centro congressi di Confartigianato Vicenza, in via Fermi 201. All’appuntamento parteciperà anche Marco Rabito, divulgatore scientifico, esperto di previsioni del tempo, “la persona giusta – ha spiegato la coordinatrice provinciale dei giovani di Fidas Vicenza, Irene Brazzarola – per arrivare alla sensibilità dei giovani attenti e maturi”. Alla serata si parlerà di cambiamenti climatici, ma non solo. “Con questo incontro vogliamo fare cultura – ha sottolineato Rabito – e avvicinare giovani e adulti al mondo del dono e della solidarietà. È importante tenersi informati sul clima e sul meteo, anzitutto perché i cambiamenti climatici impattano sempre più con la vita di tutti i giorni. E conoscere gli eventi che possono verificarsi significa proteggersi ed essere noi stessi prima fonte di protezione”.

Pasqua in piazza delle Erbe a Vicenza

Da venerdì 30 marzo a domenica 15 aprile, a Vicenza c’è “Pasqua in piazza delle Erbe”, con l’allestimento di un giardino da fiaba. I bambini potranno partecipare al gioco del cricket tutti i giorni, dalle 15.30 alle 19.30, sabato e domenica anche dalle 10.30 alle 13. L’organizzazione è a cura dell’associazione Botteghe di Piazza delle Erbe in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Montecchio, il 2 aprile c’è la marcia Castellana

Come da tradizione, il lunedì di pasquetta, 2 aprile, a Montecchio Maggiore torna la marcia Castellana, una manifestazione non competitiva di 7, 12 e 21 chilomentri, con partenza dal polisportivo comunale dalle 8 alle 9.30 e arrivo ai Castelli di Giulietta e Romeo. Alla passeggiata, adatta a persone di tutte le età, parteciperà anche l’associazione Nordic Walking di Montecchio. Inoltre, per tutta la giornata, nel parco dei Castelli di Giulietta e Romeo funzionerà uno stand gastronomico a base di cibi tradizionali gestito dai volontari dell’associazione Amici della Città di Montecchio Maggiore. La festa sarà allietata da musica e folclore.