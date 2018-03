Vicenza e provincia in breve

Vicenza, trasloco per gli uffici del settore patrimonio –

In questi giorni il settore patrimonio, espropri e servizi abitativi del Comune di Vicenza sta effettuando il trasloco dei propri uffici dal Palazzo ex Aci, in piazzetta San Biagio, a Palazzo Uffici, in piazza Biade. Gli uffici riapriranno al pubblico al primo piano di piazza Biade martedì 3 aprile con orari e numeri di telefono invariati.

Zugliano, alcuni giorni di chiusura per l’ecocentro

Per consentire l’ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta di Zugliano, l’attuale ecocentro di via Maso resterà chiuso mercoledì 28 e sabato 31 marzo e mercoledì 4 e sabato 7 aprile. In questi giorni (nell’orario consueto di apertura al pubblico), saranno posizionati, vicino alle gradinate del campo da calcio, dei container così da garantire la raccolta dei rifiuti ingombranti e del verde. Non saranno raccolti altri tipi di rifiuto. I rifiuti vanno conferiti in quantità domestica, vale a dire quella normalmente prodotta in una casa (un mobile, 4/5 sacchi di erba da giardino da 80 litri o 6/7 fasci di potature).

Montecchio, si dipingono le uova in piazza Carli

Dalle 15 alle 17.30 di domani, mercoledì 28 marzo, in piazza Carli, a Montecchio Maggiore, in concomitanza con il mercato agricolo dei Castelli, è in programma “Dipingi le uova!”, un appuntamento per tutti i bambini: con Riccarda Mescola. I bimbi sono invitati a portare con sé uova sode e pennarelli, ma potranno divertirsi anche con i gonfiabili. Alle 16.30 è inoltre in programma l’estrazione della lotteria delle uova di cioccolato e, al termine della manifestazione, verrà offerto un piccolo rinfresco. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore e dal mercato agricolo, in collaborazione con i negozi di piazza Carli. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà sotto i portici di piazza Carli.

Montecchio, si presenta il libro “L’anima fotografata”

E’ programmata per domani, mercoledì 28 marzo, la presentazione del libro “L’anima fotografata”, di Tania Piazza, con foto di Ivano Mercanzin. Saranno presenti gli autori e l’editore, Silvia Elena Denti. La serata ad ingresso libero, che inizierà alle 20.30 e che si terrà nella sala civica Corte delle filande, sarà condotta da Michela Dalla Vecchia, accompagnata dalla voce narrante di Silvia Boeche e dalla musica di Gali Inbal.

Schio, prorogata la mostra Papermade

La mostra Papermade/Di Carta, allestita a Schio, a Palazzo Fogazzaro dal dicembre scorso, si appresta a chiudere in bellezza. Forti del successo di visite, è stato infatti deciso di prorogare l’esposizione fino al 15 aprile, data in cui avrà luogo anche il finissage con la performance di Silvia Lepore.L’esibizione, che riprende il titolo della mostra “Essere a casa, this is my place” si svolgerà dunque domenica 15, dalle 15.30 alle 19. I visitatori verranno coinvolti a partecipare a un’esperienza creativa e laboratoriale il cui scopo è quello di far emergere l’aspetto più intimo e personale del tema della mostra. Ci sarà infine la possibilità di prenotare una visita guidata il 5 aprile.