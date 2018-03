Vicenza e provincia in breve

Vicenza, una visita guidata alla mostra “La seduzione” –

La sezione di Vicenza di Fidapa Bpv Italy organizza per domani, martedì 27 marzo, alle 17.30, una visita guidata alla mostra “La seduzione: mito e arte nell’Antica Grecia” alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari. L’evento è promosso in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza. A seguire ci sarà la Cerimonia delle candele (evocazione dell’unione simbolica della socie dei 5 continenti). Ingresso gratuito, solo su prenotazione. Infine momento conviviale presso il ristorante Il Tinello (la cena è a pagamento e su prenotazione). Info: 348 8122638, fidapavicenza@gmail.com.

Schio, appalto entro l’anno per la nuova rotatoria

Approvato di recente, dalla giunta comunale di Schio, il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la strada provinciale Maranese e via Giavenale di Sopra. Entro l’anno sarà pubblicata la gara d’appalto dei lavori, per un importo complessivo di 400 mila euro, dei quali 200 mila euro di contributo della Provincia di Vicenza, in quanto l’intervento ricade su strada provinciale. La rotatoria andrà a risolvere i problemi di alta velocità lungo la strada provinciale e di difficoltà di immissione dalle strade comunali. “E’ un intervento necessario – ha spiegato il sindaco, Valter Orsi – che andrà ad aumentare la sicurezza della viabilità in un punto che aveva già manifestato criticità”.

Imparare a europrogettare. Lezione gratuita a Schio

Per capire che cos’è la progettazione Europea e come può divenire anche uno sbocco lavorativo, l’associazione sportiva dilettantistica Krap e l’Informagiovani di Schio segnalano una occasione di formazione gratuita in programma alle 20 di giovedì 29 marzo, a Palazzo Toaldi Capra, in via Pasubio, a Schio. La lezione ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti nel dinamico mondo della progettazione europea, presentando l’esperienza di un professionista e fornendo i primi stimoli sulle opportunità che offre la carriera di progettista europeo.

Vicenza, alunni di Annecy in visita in città

Nei giorni scorsi una cinquantina di bambini delle scuole primarie Zecchetto di Vicenza e Vaugelas di Annecy, in Francia, sono stati accolti in sala Bernarda dal consigliere delegato ai gemellaggi Fioravante Rossi. Dopo il saluto a Palazzo Trissino, le due scuole, in contatto da più di vent’anni, sono state accompagnate da una guida turistica a visitare le bellezze artistiche della città concludendo il percorso al Teatro Olimpico. Hanno poi visitato Venezia, Padova, Marostica e Verona. I bambini francesi sono arrivati a Vicenza nel pomeriggio di lunedì 19 accompagnati da alcuni insegnanti e dal direttore della scuola Jean Claude Benoit.