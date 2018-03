Vicenza e provincia in breve

Vicenza, una giornata di chiusura per l’Urp –

L’ufficio relazioni con il pubblico, Urp, di Palazzo Trissino, che si trova in corso Andrea Palladio, rimarrà chiuso al pubblico, per motivi organizzativi, per tutta la giornata di lunedì 26 marzo.

Modifica orari degli ecocentri gestiti da Ava

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo torna in vigore l’ora legale, con il conseguente spostamento delle lancette di un’ora in avanti (dalle 2 alle 3). Alcuni centri comunali di raccolta gestiti da Alto Vicentino Ambiente adegueranno il loro orario d’apertura e chiusura; si tratta degli ecocentri di Carrè, Chiuppano/Piovene Rocchette, Cogollo del Cengio/Caltrano, Malo, Marano Vicentino, Sarcedo, Schio, Thiene, Torrebelvicino, Valdastico/Pedemonte/Lastebasse, Villaverla, Zanè (a questo link c’è la mappa dei Centri e cliccando sopra ognuno si potranno consultare gli orari). Gli altri centri comunali di raccolta gestiti da Ava manterranno invece invariato l’orario. Inoltre, in vista delle festività pasquali, tutti gli ecocentri rimarranno chiusi lunedì 2 aprile (Pasquetta) mentre saranno aperti sabato 31 marzo. I servizi di raccolta porta a porta saranno invece regolarmente svolti in entrambe le giornate. Per ulteriori informazioni si può contattare Alto Vicentino Ambiente, al numero verde 800 189 777 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) oppure consultare il sito www.altovicentinoambiente.it.

I martedì al cinema di Vicenza e provincia

Quarto ed ultimo appuntamento martedì 20 marzo, con la rassegna “La Regione Veneto per il cinema di qualità. I martedì al cinema”, che propone, nelle sale aderenti alla Fice, di Vicenza e provincia, film d’autore, fruibili al costo ridotto di tre euro. Per quanto riguarda la programmazione, in città, il cinema Odeon propone, alle 15.30, 18 e 20.30 la commedia “Come un gatto in tangenziale”, di Riccardo Milani. Al Multisala Roma, alle 17, verrà proiettato il film drammatico “Oltre la Notte” di Fatih Akin, mentre alle 17, 19.10 e 21.15 ci sarà invece il film drammatico “Ella & John – The Leisure Seeker”, di Paolo Virzì. Passando, poi, alla provincia, il multisala Metropolis di Bassano del Grappa, guarda alla Notte degli Oscar scegliendo, alle 17.40 e alle 20, il thriller “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh. Per verificare le opere in programmazione, si può consultare questo link, oppure scaricare l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Thiene, i piccoli violinisti dell’istituto musicale in concerto

I piccoli violinisti della JuniORchestra dell’istituto musicale veneto Città di Thiene, diretta da Elisabetta Cuman e Francesca Pretto, si esibiranno domani, domenica 25 marzo, alle 11, nella Galleria d’arte moderna in via santa Maria Maddalena, a Thiene. Il programma spazia da Bach all’operetta di Offenbach, dalle musiche tradizionali elleniche alla musica da film, con melodie tratte da colonne sonore (Forrest Gump, Harry Potter e i Pirati dei Caraibi), per finire con una hit di Michael Jackson. I piccoli protagonisti sono Valentina Carollo, Elisa Gasparin, Jacopo Giorietto, Giosuè Filippo Toldo, Agata Bellavita, Viola Bogetti, Martin Faccin e Anna Rigon.

Marostica, nuovo appuntamento con i “Concerti della domenica”

Sarà il pianista undicenne Matteo Bortolazzi il protagonista del nuovo appuntamento della rassegna “I concerti della domenica”, promossa dall’amministrazione comunale di Marostica e in programma domenica 25 marzo, con inizio alle 18, nella chiesetta San Marco di Marostica. Bortolazzi, iscritto al primo anno del corso di diploma accademico di primo livello al conservatorio Cesare Pollini di Padova, si esibirà nel recital “ll pianismo da Mozart a Khachaturian”, con brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Fryderyk Chopin e Aram Khachaturian.

Vicenza, continua la rassegna “Mondovisioni”

Alle 20.30 di lunedì 26 marzo, il cinema Primavera, in via Ozanam, a Vicenza, proietterà Entre os homens de bem”, il quarto dei sette film in calendario per la seconda edizione di Mondovisioni, la rassegna dei migliori documentari ideata da Internazionale e portata a Vicenza dal videomaker vicentino Luca Rigon, in collaborazione con Unicomondo, CineAgenzia e Cinema Primavera. “Entre os homens de bem” narra la vicenda di Jean Wyllys, portavoce della causa Lgbt e corpo estraneo in un Congresso brasiliano di tendenze sempre più conservatrici.