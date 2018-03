Vicenza e provincia in breve

Vicenza, Cocker and the city fa tappa in centro

Si intitola “Cocker and the city” l’originale iniziativa proposta per sabato 24 marzo, dalle 10.30 alle 18.30, in piazza delle Erbe, a Vicenza. L’evento, dedicato alla cura degli animali, accoglierà educatori cinofili e il toelettatore, pronto a fornire ai presenti consigli sulla cura del mantello del proprio cane. Ci sarà una zona attrezzata per far interagire i cuccioli con i bambini e un punto di informazione per capire com’è la vita con un cocker. Non mancherà l’angolo delle adozioni con tanti cuccioli in cerca di una famiglia e dove si potranno ricevere informazioni sull’adozione. Inoltre si potrà assistere ad una sfilata amatoriale per cani di razza e non e partecipare alla pesca di beneficenza. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione Cocker’s angel cocker spaniel rescue Italia. L’iniziativa è curata dall’associazione Botteghe di Piazza delle Erbe in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Informazioni: botteghe.piazza.erbe@gmail.com, 347 8191782.

Montecchio, domenica c’è la Marcia a 6 zampe

Prevista per il 18 marzo, ma rinviata a causa del maltempo, domenica 25 viene riproposta la Marcia a 6 zampe, organizzata dalla Sezione Enpa del Canile di Arzignano con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montecchio Maggiore. L’appuntamento è per le 14.30 al polisportivo comunale, in via degli Alberi, con le iscrizioni (costo 2 euro). Alle 15 inizierà la passeggiata, di circa un’ora, lungo un percorso adatto a tutte le età. Al termine della marcia si terrà la sottoscrizione a premi, il cui ricavato sarà devoluto al canile di Arzignano. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per gli ospiti del rifugio gestito dall’Ente nazionale protezione animali. L’evento sarà anche l’occasione per informare sugli obblighi previsti dalla legge, come ad esempio dotare il proprio cane del microchip e raccogliere le deiezioni, nonché per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e far conoscere alcuni degli ospiti del rifugio, riconoscibili dalla bandana bianca al collo, che saranno presenti accompagnati dei volontari Enpa. A conclusione della marcia ci sarà un momento di ritrovo con tutti i partecipanti offerto dagli organizzatori.

Sabato giornata ecologica a Montebello…

Dopo l’annullamento per maltempo di sabato scorso, la giornata ecologica di Montebello Vicentino verrà recuperata sabato 24 marzo, con ritrovo alle 8.30 nel piazzale del Donatore. L’iniziativa, al motto di “Lascia anche tu un’impronta di civiltà”, è organizzata dal Comune, in collaborazione con l’associazione C.B. Montebello. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi e inviati in alcuni punti del paese per raccogliere i rifiuti abbandonati. Alla conclusione, attorno a mezzogiorno, ci sarà un momento di ristoro nell’area della Pro loco. La giornata ecologica gode anche del supporto del circolo Valle dell’Agno di Legambiente e di Agno Chiampo ambiente.

… e anche a Zugliano

In occasione della settimana della sostenibilità, organizzata per prendersi cura e rendere più accogliente il territorio, l’amministrazione comunale di Zugliano ha pianificato due momenti. Il primo, la Giornata ecologica di sabato 24 marzo, con il coinvolgimento di tutti i cittadini e delle associazioni, e il secondo, la Festa degli alberi di mercoledì 28, riservato agli alunni delle scuole primarie Bassi Graziani e Alfredo Fabris. La Giornata ecologica si svolgerà dalle 9 alle 12 e prevede il ritrovo nei punti di raccolta indicati dalla locandina qui a fianco e la sistemazione di varie aree a Grumolo (pulizia isola ecologica via San Biagio, raccolta rifiuti a bordo strada, pittura panchina cimitero…), Centrale (pulizia passaggio pedonale verso ex scuola elementare, pittura panchine, raccolta rifiuti a bordo strada…) e Zugliano (pulizia parchi, raccolta rifiuti in centro, sistemazione panchine in centro e nel cimitero…). I partecipanti dovranno essere muniti di guanti da lavoro e giubbino catarifrangente.

Schio, la primavera del Fai arriva in Fabbrica Alta

Sarà la delegazione di Vicenza del Fai Giovani ad aprire le porte della Fabbrica Alta di Schio in occasione delle Giornate Fai di primavera, evento in programma sabato 24 e domenica 25 marzo, dalle 10 alle 18. Volontari e apprendisti ciceroni del liceo scientifico Tron e del liceo classico-linguistico Zanella di Schio accompagneranno i visitatori al monumento simbolo dell’archeologia industriale scledense.