Vicenza e provincia in breve

Schio, Paolo Lanaro ricorda il poeta vicentino Ferdinando Bandini –

In occasione della Giornata mondiale della poesia, che ricorre il 21 marzo, la biblioteca civica di Schio, su richiesta dei gruppi culturali Le lettrici del lunedì e i Tessitori di voce, organizza un incontro con Paolo Lanaro per ricordare il poeta vicentino Ferdinando Bandini. L’incontro è fissato per giovedì 22 marzo alle ore 17.30, in sala riunioni della biblioteca.

Vicenza, ai Ferrovieri un incontro sulla digestione

Domani, giovedì 22 marzo, dalle 20.30 alle 22, il centro civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, a Vicenza, ospiterà una conferenza dal titolo “La digestione”. Questo incontro, che avrà come relatrice Renata Filippi, fa parte delle serate divulgative ad ingresso gratuito sulla salute e sul benessere del corpo e della mente, a cura dell’associazione culturale nazionale igienistiche naturali, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per informazioni: sc@acnin.it, 0444 375064, www.acnin.it.

Napoleone e Wellington. Dialogo tra i protagonisti di Waterloo

Napoleone e il generale e politico britannico Wellington saranno al centro di una conferenza spettacolo in programma giovedì 22 marzo nella biblioteca civica di Bassano del Grappa, con inizio alle 17.30. Giorgio Spagnol e Piero Berizzi insceneranno un dialogo immaginario fra i due personaggi. Il loro confronto-scontro consentirà di mettere in evidenzia l’incompatibilità dei valori liberali della rivoluzione francese con quelli stantii dello “status quo” difeso dall’impero britannico. L’appuntamento è ad ingresso libero. Agli studenti che parteciperanno verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini dell’attribuzione del credito formativo.

Bassano, si tagliano le piante lungo il fiume Brenta

E’ iniziato questa settimana, e proseguirà anche nella prossima, un intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda destra del fiume Brenta in località Sant’Eusebio, a Bassano del Grappa, da parte della Regione del Veneto. All’interno della parte attiva dell’alveo, la vegetazione rimossa sarà quella in condizioni di potenziale pericolo per il possibile scalzamento durante le piene. Verrà inoltre effettuato un diradamento dei rami nella fascia posta più all’interno nell’alveo. Durante le operazioni l’area sarà chiusa ai non autorizzati.

Dalla Polonia a Vicenza per capire come combattere la disoccupazione

Una delegazione polacca, della città di Bialistok, è in questi giorni in visita a Vicenza per conoscere il funzionamento del mercato del lavoro, le risorse messe in campo dal Comune, l’operatività dei centri per l’impiego e la situazione occupazionale locale. Il gruppo, ospite dell’associazione Eurocultura, che si occupa di mobilità internazionale, è espressione di una fondazione privata con finalità pubbliche costituita da università, Comune, centri per l’impiego e aziende private, che intende capire, in particolare, cosa fa Vicenza contro la disoccupazione. Ieri il gruppo è stato accolto e seguito dallo staff del progetto Cercando il lavoro ed ha visitato la sala degli stucchi di Palazzo Trissino e la sala Bernarda, nella Loggia del Capitaniato.