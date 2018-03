Vicenza e provincia in breve

A Vicenza lavori stradali in viale Milano –

Al via domani, il 21 marzo, a Vicenza, i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale della corsia riservata ai bus in viale Milano, accanto all’ingresso della biglietteria di Svt. Da qualche tempo il manto stradale risulta sconnesso e, per questo il tratto è stato transennato. In concomitanza con questo intervento verrà effettuato uno scavo per la posa di un cavidotto, che potenzierà la linea elettrica a servizio della stazione ferroviaria. La durata di queste opere è stimata in una decina di giorni. Sarà a carico dell’amministrazione comunale il ripristino della fondazione stradale per una lunghezza di circa 60 metri, con la stesura di un consistente strato di asfalto che permetterà di riaprire la corsia degli autobus a metà aprile.

Vicenza, cimiteri chiusi per diserbo

Nei prossimi giorni è in programma il diserbo della vegetazione infestante nelle pavimentazioni e dei vialetti dei cimiteri comunali, i quali, dato l’impiego di prodotti chimici per l’intervento, rimarranno chiusi nelle 48 ore successive le operazioni. Si inizia nei cimiteri di Longara, Casale e Settecà il 22 e 23 marzo (in caso di maltempo il 26 e 27 marzo) per poi proseguire nei campisanti di Bertesina, Polegge e Maddalene che rimarranno chiusi il 23 e 24 marzo (in caso di maltempo il 27 e 28 marzo). Infine sarà la volta del cimitero maggiore (zona monumentale e giardino) il 5 e 6 aprile (in caso di maltempo il 9 e il 10 aprile).

A Vicenza “Lo sguardo del cinema sulla Resistenza”

Domani, mercoledì 21 marzo, il Polo giovani B55, in contra’ Barche, a Vicenza, propone un incontro, ad ingresso gratuito, dal titolo “Lo sguardo del cinema sulla Resistenza”. Nel corso dell’appuntamento, a cura di Elvio Bissoli e Carla Poncina, in collaborazione con Istrevi, Spi Cgil e Arci servizio civile Vicenza, verranno commentati i film italiani che hanno fatto la storia, che hanno saputo raccontare, fra epica, realismo e amara comicità, le dinamiche militari, ma anche affetti e relazioni fra soldati, civili, donne e famiglie nella caotico e tragico periodo che va dall’armistizio di Cassibile alla fine della guerra.

Serata di approfondimento al Fita point di Vicenza

Nuova serata di approfondimento, mercoledì 21 marzo, con inizio alle 20, al Fita Point di stradella delle Barche 7 a Vicenza: si tratta di un evento speciale per il 30esimo festival Maschera d’oro. Aldo Zordan analizzerà lo spettacolo “La Buona Madre” di Carlo Goldoni, portato al festival dalla compagnia La Ringhiera di Vicenza, con la regia di Riccardo Perraro. Scritta nel 1761, l’opera racconta le vicende di Barbara, una vedova costretta a lavorare sodo per mantenere i due figli, Giacomina e Nicoletto, per i quali sogna matrimoni convenienti. Così, quando Nicoletto perde la testa per Daniela, figlia di una vedova di modeste condizioni e poco incline al lavoro, la donna mette in campo tutta la sua astuzia per portarlo, invece, a sposare la ricca vedova Agnese, da tempo invaghita del giovane.

La Giornata mondiale della poesia a Marano

Per celebrare la Giornata mondiale della poesia del 21 marzo, ricorrenza istituita dall’Unesco nel 1999, il Comune di Marano promuove un progetto di poesia urbana. In alcuni luoghi del paese (stazione dei treni, fermate dei bus, piazza, scuole, biblioteca) domani saranno applicati degli stencil con brevi estratti di alcune famose poesie, scelte dal comitato biblioteca e dagli studenti maranesi. L’obiettivo è quello di far conoscere la poesia anche fuori dall’ambiente scolastico e accademico, a partire dal quotidiano, sfruttando anche il valore estetico di questa forma d’arte per abbellire il paesaggio urbano. Inoltre, sempre domani, alle 20.30 nell’auditorium comunale, l’assessorato alla cultura dedica una serata a ingresso libero al poeta maranese Bortolo Pento, a cura di Simone Maculan. Al poeta sarà poi dedicato, con una cerimonia in programma sabato 24 marzo alle 11, il parco di via santa Maria, a sud di villa Fioretti.