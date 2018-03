Vicenza e provincia in breve

Vicenza, libri in vendita nell’odeo del Teatro olimpico –

Da giovedì 22 a sabato 24 marzo l’Odeo del Teatro olimpico di Vicenza ospiterà “I libri dell’Accademia”. Si tratta di una vendita straordinaria, a prezzi convenienti, di edizioni recenti e volumi pubblicati qualche anno fa, atti di importanti convegni e pregevoli monografie, saggi d’interesse per il mondo degli studi e curiosità per intenditori e appassionati. La vendita, proposta dall’Accademia olimpica, sarà aperta, con ingresso libero, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 e sabato, dalle 10 alle 12. Per informazioni si può contattare lo 0444 324376 o visitare il sito www.accademiaolimpica.it e la pagina Facebook dell’Accademia.

A Sovizzo domani c’è “Cantando in Talian”

“Cantando in Talian” è il titolo di una serata, ad ingresso libero, sulla storia e la cultura veneta volata oltreoceano con l’emigrazione, proposta per domani, martedì 20 marzo, nella sala conferenze del municipio di Sovizzo, con inizio alle 20.30. Valorizzare e promuovere la storia, la cultura e la lingua dell’emigrazione italiana in Brasile. Questi gli obiettivi che hanno spinto Giorgia Miazzo a far nascere il progetto “Cantando in Talian”, che racconta l’epopea di milioni di veneti che hanno lasciato la loro terra natia per raggiungere il Sudamerica. Il racconto di un viaggio narrato attraverso la storia, la lingua, la cultura e le testimonianze di chi l’ha vissuto in prima persona, ma anche attraverso la musica e i canti, con la voce e la chitarra di Luca Cracco che accompagneranno il filo del racconto di Giorgia Miazzo.

Thiene, all’Urban Center info su studio o lavoro all’estero

Giovedì 22 marzo, con inizio alle 17 l’Urban Center di piazza Rossi, a Thiene, ospiterà un incontro formativo per giovani, studenti, genitori e docenti, in collaborazione con il British european centre (www.becasse.it). Nel corso di questo appuntamento, ad ingresso libero, promosso da Intersezioni (rete degli Informagiovani vicentini) verranno fornite informazioni in merito a vacanze studio per imparare l’inglese e fare nuove conoscenza, stage linguistici e work experience, per migliorare la lingua e provare un’esperienza lavorativa all’estero; frequentare una scuola superiore all’estero e ospitare uno studente straniero.

Disabilità e agevolazioni fiscali, se ne parla a Thiene

L’associazione Integrazione onlus, in collaborazione con la consulta del volontariato di Thiene, organizza, per venerdì 23 marzo, un incontro pubblico, dal titolo “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità nel 730/2018, l’Isee 2018 e la novità del reddito di inclusione (Rei)”. L’appuntamento, sarà condotto da Graziano De Munari del Caf Cisl, e si terrà alle 20.30 nella sala riunioni della biblioteca civica, a palazzo Cornaggia, in via Corradini.

Schio, si modifica l’orario di alcuni sportelli

Cambiano gli orari di alcuni sportelli del Comune di Schio. Nel dettaglio, lo sportello QuiEdilizia, in via Pasini 70, sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 13. Lo Sportello Donna “Maria Grazia Cutuli” – Centro antiviolenza (che si trova in via Pasini 27), sarà invece a disposizione del pubblico il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 11.