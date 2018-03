Vicenza e provincia in breve

I martedì al cinema di Vicenza e provincia –

Terzo appuntamento, dopo domani, martedì 20 marzo, con la rassegna “La Regione Veneto per il cinema di qualità. I martedì al cinema”, che propone, nelle sale aderenti alla Fice, di Vicenza e provincia, film d’autore, fruibili al costo ridotto di tre euro. Per quanto riguarda la programmazione, in città, il cinema Odeon propone, alle 15.30, 18 e 20.30 la pellicola drammatica “Napoli velata”, di di Ferzan Ozpetek. Al Multisala Roma, invece, alle 17, 19.15 e 21.15, verrà proiettato il film drammatico “La ruota delle meraviglie” di Woody Allen . Passando, poi, alla provincia, il multisala Metropolis di Bassano del Grappa, punta sul musical “The Greatest Showman”, di Michael Gracey, in programmazione alle 17.45 e 20.15. Per verificare, ogni settimana, le opere in programmazione, si può consultare questo link, oppure scaricare l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Caldogno, continuano gli incontri della “Scuola della memoria”

Prosegue fino alla fine di giugno, a Caldogno, il progetto della “Scuola della memoria”: un programma studiato specificamente per i soggetti adulti e anziani con iniziale deterioramento cognitivo e deficit di memoria, finalizzato a rallentare il decadimento, recuperando salute e integrazione sociale. Il progetto è patrocinato dal Comune e curato dalla residenza Villa Caldogno, in collaborazione con l’associazione Insieme per la mente. Gli incontro, tenuti da Giuliana Fabris, psicologa e psicoterapeuta, e da Martina Fanchin, psicologa e psicomotricista, si svolgono ogni giovedì dalle 10 alle 11.30 presso la residenza Villa Caldogno: gli esercizi cognitivi si svolgono in gruppo, sfruttando le dinamiche di relazione e comunicazione per inserire i partecipanti in una piccola comunità in cui identificarsi ed essere coinvolti nello spirito del “vecchio filò”. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria della Residenza Villa Caldogno, al numero 0444 905560.

Salute e benessere, a Vicenza si parla di Alzheimer

L’associazione 50&Più – Confcommercio di Vicenza propone un nuovo incontro gratuito su un tema molto importante per la salute degli over 50: l’uso dei farmaci e gli stili di vita per prevenire la patologia neurodegenerativa dell’Alzheimer. L’evento è in programma mercoledì 21 marzo, con inizio alle 15, nella sala convegni della Confcommercio di Vicenza in via Faccio, e rientra nella rassegna “Salute e Benessere”. Lo psichiatra Piergiorgio Miottello, parlerà innanzitutto di farmaci e dell’importanza della loro assunzione secondo prescrizione del medico, ma anche delle ultime ricerche nell’ambito dell’alimentazione per prevenire le malattie, in particolare l’Alzheimer.

Arzignano, incontri formativi per genitori

L’istituto comprensivo 1 di Arzignano organizza, nell’aula magna della scuola primaria di corso Mazzini 85, due serate dedicate ai genitori che vogliono approfondire, con l’aiuto di un esperto, due temi di grande attualità: le dipendenze e lo stress dei bambini e ragazzi. Il primo appuntamento, “Fumo, alcool, gioco e videogiochi: vizi o dipendenze?” è in programma mercoledì 21 marzo, alle 20.15, mentre il secondo “Bambini e ragazzi stressati” è in calendario per il 18 aprile, sempre con inizio alle 20.15. Relatore delle due serate sarà lo psicologo Diego Giron, che cura lo sportello ascolto del comprensivo.

“Ascesa e declino della Serenissima” a Thiene

Mercoledì 21 marzo, con inizio alle 20.30, nella sala riunioni di Palazzo Cornaggia, a Thiene, si terrà la serata di presentazione del corso “1404-1792: Ascesa e declino della Serenissima”, a cura di Alessandro Vischio. Il percorso prevede quattro serate gratuite durante la quali si affronterà l’evoluzione storica della Repubblica di Venezia tra il XV e il XVIII secolo, attraverso l’illustrazione dei principali conflitti che la coinvolsero direttamente e con particolare attenzione anche agli aspetti di storia locale . Il corso rientra nel progetto Valori Lavori Thiene.