Vicenza e provincia in breve

Il mondo delle api. Se ne parla a Vicenza –

Dalle 15.30 alle 17.30 di lunedì 19 marzo, al centro civico dei Ferrovieri, in via Rismondo 2, a Vicenza, è in programma la conferenza dal titolo “Le api: organizzazione di una comunità produttiva”. L’appuntamento, che avrà come relatrice Paola Michelon, fa parte dei corsi culturali monografici gratuiti per adulti e pensionati, a cura della scuola del lunedì ”Don Carlo Gastaldello”, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per informazioni: circoscrizione7@comune.vicenza.it, 0444 222770.

A Marostica un concerto del conservatorio Pedrollo

Il conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza sarà protagonista domani, domenica 18 marzo, di un nuovo appuntamento della rassegna “I concerti della domenica” di Marostica. La classe di musica vocale da camera, proporrà infatti “Il Lied, la Mélodie, la Romanza”. L’evento in programma alla chiesetta San Marco di Marostica, con inizio alle 18 e ingresso libero. La classe, di diversi livelli, presenta studenti italiani e stranieri e il repertorio comprende composizioni di Francesco Paolo Tosti, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Claude Debussy, Gioacchino Rossini e Gustav Mahler.

Montecchio, visite gratuite al Museo Zannato

Domani, domenica 18 marzo, le visite al Museo Zannato, di Montecchio Maggiore, saranno dedicate a tutti i papà e alle loro famiglie. La Pro loco, in accordo con l’amministrazione comunale, ha infatti deciso di celebrare la Festa del papà proponendo, dalle 9.30 alle 12.30, l’ingresso omaggio a tutti i visitatori. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18.30, oltre all’ingresso gratuito, sono previste visite guidate gratuite aperte a tutti, condotte dagli accompagnatori volontari della Pro Loco.

Zugliano, un incontro su impresa e lavoro al giorno d’oggi

Si intitola “L’impresa e il lavoro nell’epoca della quarta rivoluzione industriale ” l’incontro, a cura del circolo Acli di Zugliano, in programma lunedì 19 marzo, con inizio alle 20.30, nella sala pubbliche riunioni, in via Roma, a Zugliano. Relatore della serata sarà Daniele Marini, sociologo dell’università di Padova.

Valdagno, carreggiata ristretta nella strada comunale 17

Nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento di minima volto a coprire la parte sommitale del movimento franoso che interessa la strada comunale 17 in località Predelle, poco sopra l’abitato di Piana di Valdagno. La copertura si è resa necessaria per evitare che la pioggia di questi giorni possa sovraccaricare il cedimento. Al fine di garantire la sicurezza dei mezzi in transito, la carreggiata è stata ristretta, per evitare di gravare, con pesi eccessivi, sulla parte esterna della strada. L’amministrazione comunale invita pertanto quanti dovessero transitare nella zona a moderare la velocità e, dove possibile, a prediligere la viabilità alternativa.