Vicenza e provincia in breve

Schio, si collauda un ponte stradale. Viabilità modificata –

Dalle 14.30 alle 17 di domani, sabato 17 marzo a Schio sarà istituito un divieto di transito in via Baccarini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vicenza e quella con via Martiri della Libertà. Questa modifica alla circolazione si rende necessaria per consentire l’esecuzione in sicurezza delle prove statiche per il collaudo del ponte stradale del complesso edilizio denominato “Porta Venezia”.

A Vicenza la lettura espressiva “Cenerentola”

Domenica 18 marzo, alle 16, al centro La Locomotiva, in via Rismondo 2, a Vicenza, è in programma la lettura espressiva “Cenerentola”. L’evento, con ingresso ad offerta libera, è a cura dell’associazione Ensemble Teatro Vicenza, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Per informazioni: www.locomotivaferrovieri.it, locomotivaferrovieri@gmail.com; info@ensemblevicenza.com.

Vicenza, continua la rassegna Mondovisioni

Alle 20.30 di lunedì 19 marzo, il cinema Primavera, in via Ozanam, a Vicenza, ospiterà la proiezione del il documentario “Stranger in paradise”. Si tratta del terzo di sette appuntamenti in calendario per la seconda edizione di Mondovisioni, una rassegna che propone i migliori documentari ideata da Internazionale e portata a Vicenza dal videomaker vicentino Luca Rigon, in collaborazione con Unicomondo, CineAgenzia e Cinema Primavera. In un’aula scolastica, in Sicilia, alcuni rifugiati assistono alla lezione di un insegnante che li mette di fronte alla dura realtà: non sono sbarcati in paradiso. La proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano, sarà introdotta da Silvia Faggin, giovane vicentina, operatrice legale in Sicilia.Ingresso 5 euro.

Sovizzo, uno spettacolo ricorda le vittime della mafia

In occasione della Giornata della memoria delle vittime della mafia, che ricorre il 21 marzo, l’assessorato alla cultura del Comune di Sovizzo e la biblioteca civica propongono, per domani, sabato 17 marzo, lo spettacolo teatrale dal titolo “Accura”, dell’associazione RS produzioni. L’appuntamento è per le 20.40 nell’auditorium dell’istituto comprensivo di Sovizzo. Ingresso libero.