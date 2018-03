Vicenza e provincia in breve

Vicenza, chiude il parcheggio di porta San Bortolo –

Da lunedì 19 a venerdì 23 marzo il parcheggio di porta San Bortolo, a Vicenza, sarà chiuso al pubblico, a causa dei lavori per la realizzazione di una pista ciclabile lungo viale D’Alviano,che proseguiranno anche nei giorni successivi. Al temine dei lavori di asfaltatura, oltre alla pista ciclabile, risulterà rinnovato anche il parcheggio.

A Montecchio si parla della Grande guerra

Domani sera, l’associazione Cultori della storia delle forze armate presenterà, nell’ambito delle commemorazioni per il centenario della Grande guerra “Uomini prigionieri dell’odio, dagli Altopiani al Piave”, un’opera storico poetica che permetterà ai presenti di vivere “quei momenti indimenticabili e drammatici in cui un uomo diventa artefice, vittima e carnefice della sua stessa esistenza, ma anche forza motrice e passione travolgente che generano ispirazione lirica e componimento poetico”. L’appuntamento è per le 20.45 nella sala civica Corte delle filande di Montecchio Maggiore. Parteciperanno alla serata, con relatore Mauro Furini, la violinista Paola Ramazzina, gli interpreti Silvia Liboni e Barbara Chinaglia, i pittori Lauro Garbo ed Elia Pellegrini. Al termine della presentazione seguirà un momento conviviale.

“Così è (se vi pare)” al teatro di Bertesina

Alle 21 di sabato 17 marzo, il Teatrino di Bertesina, in via San Cristoforo, a Vicenza, proporrà lo spettacolo “Così è (se vi pare)”, di Luigi Pirandello, per la regia di Marco Cantieri, con la compagnia teatrale Armathan di Verona. L’evento è a cura della parrocchia di Bertesina, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Ingresso: adulti 8 euro, ragazzi fino a 14 anni 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: Italo Zuccon 0444 511645, 347 6416986.

Thiene, si presenta il libro “Amore: consumazione e conservazione”

Secondo appuntamento, a Thiene, per la rassegna “Quinta di copertina”. Lunedì 19 marzo, alle 20.45, la sala riunioni al piano terra della biblioteca civica ospiterà la presentazione del libro “Amore: consumazione e conservazione. Stare insieme o smettere nel tempo che passa”, di Guido Savio. Con l’autore dialogherà Lino Cavedon, psicologo e psicoterapeuta.