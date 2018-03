Vicenza e provincia in breve

Vicenza, mercatini in centro storico nel fine settimana –

Sabato 17 marzo, per tutto il giorno, in corso Fogazzaro nord, dall’incrocio con contra’ Cantarane e fino all’incrocio con contra’ Busato, a Vicenza, c’è “Salotto Fogazzaro”, un mercatino di creatività, artigianato e sapori, a cura dell’associazione Il Tritone, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Per info: www.iltritone.info. Domenica 18, invece, sarà piazzale De Gasperi ad ospitare “Il Circo delle pulci”, un mercatino vintage e dell’artigianato creativo. L’evento è a cura dell’associazione culturale Pandora, in collaborazione con il comitato di piazza Castello ed esercizi commerciali della zona, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: associazioneculturalepandora@gmail.com.

Bassano, si conclude la rassegna “Venerdì: storia”

Venerdì 16 marzo, a conclusione della rassegna “Venerdì: Storia. Incontri sul filo della memoria”, Elvio Bissoli terrà una conferenza dal titolo “Lo sguardo del cinema sulla Resistenza. Da Roma città aperta a L’uomo che verrà. Come il cinema ha raccontato la Resistenza”. L’appuntamento sarà ospitato dalla biblioteca civica, con inizio alle 17.30.

Sovizzo celebra i 157 anni dell’Unità d’Italia

Nell’ambito delle celebrazioni per il 157esimo anniversario dell’Unità d’Italia, l’amministrazione comunale di Sovizzo, in collaborazione con i gruppi Alpini di Sovizzo, di Tavernelle, della sezione di Vicenza Monte Pasubio e con la Pro loco di Sovizzo, ha organizzato, per sabato 17 marzo, una cerimonia solenne di alzabandiera. Il ritrovo e per le 10.30, nella piazzetta delle poste di via Cavalieri di Vittorio Veneto. L’incontro, al quale è invitata la popolazione, sarà accompagnato dal corpo bandistico G. Rossini, che proporrà, per l’occasione, un breve concerto. Al termine della cerimonia sarà previsto un brindisi di saluto.

Marano, riprendono i lavori delle Consulte comunali

Riprendono, a Marano Vicentino, le attività delle cinque Consulte comunali (“Qualità al territorio”, “Bilancio”, “Servizi alla famiglia e alla persona”, “Attività economiche e produttive” e “Sport”), con l’obiettivo di promuovere e incentivare la più ampia partecipazione alla vita sociale e politica dei maranesi e delle associazioni locali. Tutti i cittadini possono partecipare liberamente agli incontri: per maggiori informazioni si può contattare l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune. “L’attivismo civico e sociale nel nostro territorio è unico e prezioso – ha commentato il sindaco, Marco Guzzonato -. Le consulte sono uno strumento per favorirne la crescita e offrire occasioni per concretizzarlo in azioni positive e costruttive a beneficio della comunità”.