Vicenza e provincia in breve

Vicenza, al Fita Point si parla de Il barbiere di Siviglia –

Domani, mercoledì 14 marzo, con inizio alle 20, il Fita point di stradella delle Barche 7, a Vicenza, ospiterà una serata di approfondimento, a margine della 30esima edizione della “Maschera d’Oro”, il festival di scena fino al 24 marzo al San Marco di Vicenza, organizzato dalla Federazione italiana teatro amatori (Fita) del Veneto. Nell’incontro di domani, tenuto da Aldo Zordan, si parlerà de “Il Barbiere di Siviglia”, portato al Festival da Teatroimmagine di Salzano, in provincia di Venezia, per la regia di Benoit Roland, autore anche del testo a quattro mani con Roberto Zamengo. Nella creazione di questo allestimento, i due autori rilessero, secondo i registri della commedia dell’arte, il libretto dell’opera buffa di Gioachino Rossini, scritto da Cesare Sterbini, a sua volta ispirato alla commedia settecentesca del francese Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.

Sovizzo commemora la ritirata di Russia

Venerdì 16 marzo, nell’auditorium dell’istituto comprensivo di Sovizzo verrà proiettato un documentario commemorativo sulla ritirata di Russia, dal titolo “Lungo la strada del ritorno”. L’evento, che inizierà alle 20.45, è stato organizzato in occasione del 75esimo anniversario del drammatico epilogo della campagna militare italiana della Seconda guerra mondiale, con più di 100 mila soldati italiani che non tornarono mai in patria, caduti negli scontri e negli stenti della ritirata, nel corso delle “marce del davai” e nei terribili lager sovietici.

A Montecchio domenica c’è la Marcia a 6 zampe

Domenica 18 marzo, a Montecchio Maggiore, torna la “Marcia a 6 zampe”, organizzata dalla sezione Enpa del canile di Arzignano con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montecchio e in collaborazione con l’associazione Amici della Città di Montecchio. L’appuntamento è alle 14.30 al polisportivo comunale, in via degli Alberi, con le iscrizioni (costo 2 euro). Alle 15 inizierà la passeggiata, di circa un’ora, lungo un percorso adatto a tutte le età. Al termine della marcia si terrà la sottoscrizione a premi, il cui ricavato sarà devoluto al canile di Arzignano. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per gli ospiti del rifugio gestito dall’Ente nazionale protezione animali. L’evento sarà anche l’occasione per informare sugli obblighi previsti dalla legge, come ad esempio dotare il proprio cane del microchip e raccogliere le deiezioni, nonché per diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e far conoscere alcuni degli ospiti del rifugio, riconoscibili dalla bandana bianca al collo, che saranno presenti accompagnati dei volontari Enpa. A conclusione della marcia ci sarà un momento di ritrovo con tutti i partecipanti offerto dagli organizzatori. In caso di pioggia l’appuntamento si terrà domenica 25 marzo.