Vicenza e provincia in breve

L’ambasciatore di Bosnia Erzegovina in visita a Vicenza –

Ieri il sindaco di Vicenza, Achille Variati, ha ricevuto in visita nel suo ufficio, a palazzo Trissino, l’ambasciatore di Bosnia Erzegovina Josip Gelo. L’ambasciatore si è recato anche nella sede di Aim e all’associazione industriali. Nel pomeriggio, poi, ha visitato la mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” in Basilica palladiana e in serata ha partecipato all’assemblea dell’associazione “Insieme per Sarajevo”, attiva da 23 anni nel portare aiuto alla comunità bosniaca.

Marostica, omaggio a Liszt con Eunhye Anna Hong

Domenica 11 marzo, per la rassegna “I concerti della domenica” va in scena a Marostica, nella chiesetta San Marco,“Hommage à Franz Liszt”, un recital pianistico che vede protagonista Eunhye Anna Hong, pianista nata a Seoul, allieva della concertista russa Oxana Yablonskaya, che per più di venti anni ha insegnato alla Juilliard School di New York. Il programma del concerto di domani (con inizio alle 18 e ingresso libero) prevede Hungarian Rhapsody, S. 244 No. 9 ‘Carnival in Pest’; Liebestraum, S. 541 No. 3; La Campanella, S. 141 No. 3; Totentanz (Paraphrase on Dies irae), S. 525; Trois études de concert, S. 144 No. 3 “Un sospiro”;Soirées musicales de Rossini, S. 424 No. 9 “La danza” (Tarantella Napoletana); Wolfgang Amadeus Mozart – Franz Liszt, Réminiscences de Don Juan, S. 418 (Mozart Opera “Don Giovanni” K. 527).

Asiago, gli scolari in uscita all’aeroporto

Cinquantasei bambini della scuola statale dell’infanzia hanno visitato l’aeroporto Romeo Sartori di Asiago e, aiutati dalle maestre, si sono messi in fila per disegnare un grande aereo sul piazzale, come quelli che sono passati sopra le loro teste per tutta la mattina e che hanno poi avuto modo di vedere da vicino all’interno dell’hangar. Il presidente Bruno Zago, ha voluto regalare a ciascuno una speciale maglietta, realizzata appositamente per la loro visita.

Schio, continua la rassegna “Il cinema invisibile”

Lunedì 12 marzo, con inizio alle ore 20.30, è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Il cinema invisibile” promosso dall’Informagiovani di Schio, con la collaborazione di Silvia Casa. Per problemi tecnici l’incontro si terrà presso l’Informagiovani, nelle barchesse del Palazzo Fogazzaro, sala Basquiat, in via Pasini 46, anziché nella sala degli Affreschi di Palazzo Toaldi Capra.