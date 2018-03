Vicenza e provincia in breve

Vicenza, un pomeriggio di chiusura per l’Urp

Nel pomeriggio di martedì prossimo, il 13 marzo, l’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di Palazzo Trissino, che si trova in corso Andrea Palladio, resterà chiuso al pubblico per motivi organizzativi.

A Vicenza la conferenza “Il piacere di ascoltare”

Alle 20.30 di oggi, venerdì 9 marzo, nel salone di Villa Tacchi, in viale della Pace 87, a Vicenza, si terrà una conferenza, ad ingresso libero, dal titolo “Il piacere di ascoltare: il contrappunto e la fuga”, a cura di Stefania Redaelli, che eseguirà al pianoforte alcuni brani di Bach, Beethoven e Ravel, mentre Federico Zaltron eseguirà al violino una fuga di Bach.. L’evento è a cura del Centro culturale italo tedesco, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per info si può contattare il Centro culturale italo tedesco, 0444 512516, info@italotedesco.de, www.italotedesco.de.

A Marano “La mia salute tra vaccini, obblighi e prevenzione”

“La mia salute tra vaccini, obblighi e prevenzione” è il titolo di un incontro organizzato per domani, sabato 10 marzo, nell’auditorium comunale di Marano da GruppiUniti.it e Genitori di libera scelta. Nel corso del convegno, che inizierà alle 15.30, interverranno Rossana Becarelli, medico e antropologa, direttrice sanitaria dell’ospedale torinese San Giovanni Vecchio, Giovanni Grisotti, presidente dell’Associazione italiana prevenzione primaria naturale (Anppn), e l’avvocato Stefania Carollo del Foro di Vicenza. Un gruppo di volontarie si occuperà di intrattenere i bambini per la durata del convegno.

Arzignano, “Educare al tempo di internet”

L’amministrazione comunale di Arzignano propone due incontri gratuiti per i genitori dei bimbi che frequentano l’asilo nido. Gli appuntamenti di “A piccoli passi – Educare al tempo di internet”, intendono approfondire il modo in cui è cambiata l’educazione da quando i bambini hanno accesso a smartphone e tablet. Laura Battistella, esperta di social media, e Silvia Moretto, psicologa dell’infanzia e dell’adolescenza, parleranno dei rischi che corrono i minori, delle conseguenze di un uso indiscriminato della rete e delle possibili soluzioni per garantire una navigazione consapevole. Gli incontri sono rivolti ai genitori di bambini fino ai 6 anni di età, e si svolgeranno nel salone del nido comunale di Arzignano – villaggio Giardino, in via Giolitti.

Nutrizione e salute, se ne parla a Montecchio

Nell’ambito del cartellone di eventi dedicati alle donne e proposti dall’assessorato alle pari opportunità del comune di Montecchio Maggiore, giovedì 15 marzo nella sala civica Corte delle filande si parlerà di “Nutrizione e salute, tra scienza e moda” con la dottoressa Anna Villarini. L’evento, che inizierà alle 20.30 è promosso dall’Andos Ovest Vicentino.