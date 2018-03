Vicenza e provincia in breve

A Vicenza il concerto “Clair de lune” –

Officina dei talenti, con “Clair de lune” programma francese per il concerto dedicato al mondo femminile. l’evento è in programma sabato 10 marzo, con inizio alle 18, nel salone nobile di Palazzo Chiericati, a Vicenza. Il mezzosoprano Victoria Lyamina, assieme alla violoncellista Annalisa Petrella e alla pianista Paola Guiotto, eseguirà un programma che alterna melodie del repertorio vocale da camera francese, in parte arrangiate per questa formazione, ad alcune pagine della letteratura per violoncello e pianoforte, nell’intento di realizzare un affettuoso e romantico omaggio al mondo femminile. Saranno eseguiti spartiti di Debussy, Massenet, Chausson, Faurè, Satie. Per informazioni: 0444 222811.

Bassano, a Venerdì storia “La rivoluzione pacifista di Lenin”

Proseguono nella biblioteca di Bassano del Grappa, gli incontri della rassegna “Venerdì: storia. Incontri sul filo della memoria”, promossa dalla biblioteca in collaborazione con le associazioni Anpi, Avl e 26 Settembre. Domani, venerdì 9 marzo Michele Prospero, docente di filosofia politica all’università La Sapienza di Roma, parlerà di Ottobre 1917. La rivoluzione pacifista di Lenin. “L’inizio del 1917 sorprende la Russia in ginocchio. La guerra non fa sconti: si perdono le battaglie e si perde la vita, milioni di morti, pochissimi rifornimenti. L’esercito male in arnese e fatto per lo più da contadini che non vedono l’ora che lo stillicidio finisca. Sta male anche la popolazione civile, mancano viveri e manca combustibile; prima ancora che una rivoluzione anti-capitalista, la rivoluzione russa è stata quindi una rivoluzione realizzata per spirito di sopravvivenza. Alla guerra”. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo “Romano Carotti” di Bassano.

Bassano, si presenta il libro “L’ultima notte di Antonio Canova”

Appuntamento alle 17 di sabato 10 marzo, nel salone dapontiano all’interno del museo civico di Bassano del Grappa, con la presentazione del libro L’ultima notte di Antonio Canova, scritto da Gabriele Dadati. Il romanzo narra gli ultimi giorni di vita di Antonio Canova e ripercorre le vicende che legano la sua biografia a Napoleone Bonaparte e a Maria Luisa d’Austria in una dialogo con il fratellastro Giovan Battista Sartori. L’incontro prevede il dialogo tra l’autore e Federica Augusta Rossi, blogger del Premio Comisso.

Thiene, letture animate in bibiloteca

Nuovo appuntamento, sabato 10 marzo, con “Un sacco di storie”, ciclo di letture animate per piccoli lettori proposto dal gruppo di lettori volontari Babirussa nella biblioteca di Thiene. L’incontro, “Racconti a sorpresa”, pensato per bambini dai 24 ai 36 mesi, è per le 9.45. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, al numero 0445 804945, interno 3.