Vicenza e provincia in breve

Cassola, 38enne ferito in un incidente stradale –

Alle 18 di ieri, i vigili del fuoco di Bassano del Grappa sono intervenuti in via Grande, a Cassola, per soccorrere un automobilista finito rovesciato su un fianco, dopo aver perso il controllo della vettura, subito dopo l’attraversamento di un passaggio a livello. I pompieri e il personale del suem 118 ha prestato soccorso all’uomo ferito, un rosatese di 38 anni, che è stato portato in ospedale per accertamenti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Montecchio, “La battaglia dei sessi” al cinema San Pietro

Alle 21 di domani, giovedì 8 marzo, al cinema San Pietro in via Giacomo Matteotti a Montecchio Maggiore, sarà proiettato il film “La battaglia dei sessi” di J. Dayton e V. Faris, con Emma Stone e Steve Carell. L’organizzazione è a cura del gruppo cinema parrocchia San Pietro e rientra nel cartellone di eventi, dal titolo “Marzo per le donne”, patrocinato dall’amministrazione comunale di Montecchio.

Schio, mostra di pittura a palazzo Toaldi Capra

Fino al 18 marzo, a palazzo Toaldi Capra, a Schio, è visitabile la mostra “I venerdì del colore con Regina (donne che dipingono)”. L’esposizione pittorica è a cura di Donatella Malagnini, Lucia Balasso, Demetria Bortoloso e Virginia Converio ed è aperta al pubblico, con ingresso libero, tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 18.30, e il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.