Vicenza e provincia in breve

Per Vicenza – Fermana arriva una ordinanza del Comune –

In occasione della partita di calcio tra Vicenza e Fermana, che è in programma lunedì 5 marzo, alle 20.45, allo stadio Romeo Menti, il Comune di Vicenza, ha disposto una ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio, a partire dalle 17.30 fino al termine dell’evento sportivo. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.

Vicenza, mercatini in centro storico

Sabato 3 e domenica 4 marzo, per tutto il giorno, in piazza delle Erbe, a Vicenza, arriva Fuori mercato, un mercatino vintage, dell’artigianato e del riciclo creativo, con intrattenimento musicale e vendita di mimose. L’evento è a cura dell’associazione culturale Pandora, in accordo con l’associazione “Botteghe di Piazza delle Erbe”. Info: associazioneculturalepandora@gmail.com. Invece in corso Fogazzaro sud (via Cesare Battisti e contra’ Garibaldi), sabato 3, per tutto il giorno, è in programma “Collezionare”, una mostra mercato di collezionismo specializzato, oggettistica, piccolo antiquariato e vintage, a cura dell’associazione Vivere Fogazzaro Vicenza. Info: goldlion66@gmail.com.

Vicenza, simulazione del test di ammissione all’università

Venerdì 16 marzo, dalle 16 alle 18, al centro giovanile Tecchio, in viale San Lazzaro, a Vicenza, l’Informagiovani, in collaborazione con Alphatest, propone una simulazione dei test d’ammissione rivolta agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. L’incontro prevede una prima parte in cui verranno riportate tutte le informazioni utili per studenti interessati a scegliere l’università, e poi verrà distribuito il materiale per lo svolgimento della prova simulata di test (nelle aree medico-sanitaria, architettura e design, scientifica e ingegneria, economico-giuridica, umanistica), da svolgere in 60 minuti. Verrà fornito un codice di accesso internet che permetterà ad ogni partecipante di vedere il risultato del suo test. La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo a questo link.

Sovizzo, incontro sul bilancio di previsione 2018

L’amministrazione comunale di Sovizzo ha organizzato, per martedì 6 marzo, una assemblea pubblica per la presentazione del bilancio previsionale per l’anno 2018. Nel corso della serata, in programma alle 20.45 nella sala conferenze del municipio, verranno presentate le varie voci che compongono il bilancio previsionale, in fase di redazione.