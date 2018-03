Vicenza e provincia in breve

Vicenza, rinnovo permessi Ztl fino al 30 aprile –

A Vicenza la validità di tutti i permessi di circolazione per transitare in Ztl che sono scaduti il 31 dicembre scorso è stata prorogata al 30 aprile, anziché al 28 febbraio. La decisione è stata presa dalla giunta, in considerazione dell’alto numero di utenti che ancora deve provvedere al rinnovo. Quest’anno, infatti, risulta in scadenza la maggior parte dei permessi “Residenti” che durano 5 anni, e che va a sommarsi alle scadenze annuali dei permessi “Dimoranti”, “Attività lavorative”, “Detentori di posto auto”, “Permessi speciali”, “Enti” ed “Autorizzazioni in deroga”. Il rinnovo va effettuato prenotando un appuntamento online o recandosi direttamente all’ufficio Gestione della mobilità e permessi, in piazza Biade, secondo gli orari e le modalità indicate a questo link.

Valdagno, chiude per lavori il ponte Briscola

Tra i lavori complementari allo stralcio Valdagno – Novale della pista ciclabile Agno – Guà, rientra anche il restauro del ponte Briscola. Considerata l’importanza del ponte per la connessione pedonale tra le frazioni di Maglio di Sopra e Novale, i lavori si concentreranno nel periodo di minor afflusso, in concomitanza con la chiusura delle scuole. Salvo imprevisti legati al meteo, pertanto, la chiusura del ponte è prevista dal 26 marzo al 4 aprile e dal 13 al 14 aprile. Tra gli altri interventi inseriti nello stralcio complementare, è stata realizzata una rampa di collegamento della pista con Via Pasubio, per facilitare l’accessibilità anche ai pedoni. Inoltre è stata posata lungo l’intero tratto la rete di illuminazione pubblica.

Marano, incontro con il fotografo naturalista Sebastiani

Questa sera, alle 20.30, l’auditorium comunale di Marano Vicentino ospiterà una serata, ad ingresso libero, dedicata all’osservazione dei volatili, in occasione della presentazione dei libri fotografici “Uccelli delle Alpi” e “Uccelli acquatici e di pianura del nord Italia”, di Luigi Sebastiani. I due volumi fotografici di grande formato, unici nel loro genere, raccolgono rispettivamente 133 specie (illustrate da 590 foto) e 139 specie (illustrate da 585 foto) presenti in tutti gli ambienti nel Nord Italia: un’opera fondamentale nella ricerca e nella conoscenza di un patrimonio inestimabile da conservare. “Fotografare la natura – ha spiegato Sebastiani, fotografo naturalista dal 1981 e ornitologo per passione – vuol dire amarla. Vuol dire percorrere decine di volte lo stesso sentiero e ogni volta scoprire qualcosa di nuovo”.

Montebello, torna la “Notte di magia”

Dopo il grande successo dell’edizione 2017, torna la Notte di magia a Montebello, un evento organizzato dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune, al palazzetto dello sport. L’appuntamento è per sabato 3 marzo alle 21. I protagonisti, presentati dal Mago Batolà, nome d’arte dell’assessore Stefano Valente, saranno i maghi Alberto Giorgi e Laura, I.Ma.Gi.A., Shezan, Lenard, Sandrino e Sacha. Prevendita biglietti (10 euro per l’intero e 5 per ragazzi fino a 12 anni e per over 65) al Bar Gaito e Dersut Nicoletti. Ingresso gratuito per disabili, con biglietto ridotto per gli accompagnatori. La biglietteria sarà aperta la sera dello spettacolo a partire dalle 20.