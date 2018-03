Vicenza, Dalla Rosa dà il via alla campagna elettorale

Vicenza – “Vicenza è pronta per una nuova stagione. Ti aspetto per iniziarla insieme”. È questo l’invito che il candidato sindaco Otello Dalla Rosa rivolge ai vicentini per la serata di lancio della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento è per domani, mercoledì 21 marzo, alle 20.30, al Teatro Comunale di Vicenza. “Tra poche settimane, Vicenza sceglierà il suo prossimo sindaco – sottolinea Otello Dalla Rosa -. In dieci anni di buona amministrazione è stato fatto molto per la nostra città. Ma ci sono nuovi problemi da affrontare e nuovi obiettivi da raggiungere. Ci sono nuove sfide che richiedono nuove competenze e nuovi approcci. Queste sfide le sento mie perché sono vicentino da sempre, in città vivo e lavoro”.

“Non sono un politico – continua il candidato del centrosinistra -, ma un manager d’azienda, e sono abituato a risolvere i problemi lavorando in squadra ogni giorno. E’ questa esperienza che oggi può fare la differenza per dare le risposte che servono alla città. Per il futuro di Vicenza, l’alternativa è chiara. Possiamo scegliere di tornare indietro di dieci anni. Oppure, di fare un altro passo avanti. Io e le migliaia di vicentini che hanno partecipato alle primarie abbiamo scelto di aprire, insieme, una nuova stagione”.

Oltre a Dalla Rosa, che presenterà il suo progetto per il futuro di Vicenza, saliranno sul palco il sindaco Achille Variati e i due partecipanti alle primarie di dicembre, Jacopo Bulgarini d’Elci e Giacomo Possamai. A raccontare alcuni temi prioritari per la città, portando la propria esperienza, saranno poi Ruggero Frezza, presidente e fondatore dell’incubatore padovano M31, che parlerà di sviluppo, innovazione e imprese; Piera Moro, ex sindaco di Marano Vicentino, che ricorderà le buone pratiche che hanno portato nel 2016 al titolo di Comune più virtuoso d’Italia; la psicologa e mediatrice Monia Paita, che illustrerà alcuni progetti realizzati nel campo della promozione della partecipazione della cittadinanza alla gestione della comunità; l’esperto di meteorologia Marco Rabito, che si concentrerà infine sulle sfide ambientali che le città oggi devono affrontare”.